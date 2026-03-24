Rețea de falsificatori destructurată de DIICOT Iași după o operațiune amplă. Cum ajungeau bancnotele false în Europa (FOTO)

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 21:53
sursa foto: Poliția Română DIICOT
Cuprins
  1. Cum funcționa rețeaua de falsificatori
  2. Unde au fost descoperite capturile
  3. Ce riscă cei implicați și ce trebuie să facă cetățenii

O amplă operațiune coordonată de procurorii DIICOT Iași a dus la destructurarea unei rețele specializate în falsificarea banilor. Gruparea acționa de anul trecut și își extinsese activitatea în mai multe state europene.

Cum funcționa rețeaua de falsificatori

Anchetatorii DIICOT au stabilit că gruparea a fost constituită în 2025 de trei cetățeni români și un italian, cu experiență în astfel de activități ilegale. Aceștia produceau bancnote contrafăcute folosind echipamente performante și materiale speciale aduse din afara țării.

Liderul rețelei ar fi amenajat un spațiu într-un imobil aflat în construcție, unde instalațiile de imprimare funcționau la capacitate ridicată. Hârtia utilizată, în cantități de sute de kilograme, imita caracteristicile bancnotelor autentice.

Italianul implicat în dosar ar fi avut un rol esențial în instruirea membrilor și în distribuirea bancnotelor false pe piețe din România și din alte state europene.

Unde au fost descoperite capturile

În urma unei colaborări între autoritățile române și cele bulgare, o captură semnificativă a fost realizată pe 23 martie 2026, în Sofia. Cinci persoane au fost prinse în timp ce transportau bancnote false în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro.

În același context, anchetatorii au descoperit și aproximativ un kilogram de cocaină, ceea ce indică o posibilă conexiune între traficul de droguri și falsificarea de monedă. Rețeaua intenționa să profite și de extinderea utilizării euro în regiune.

Perchezițiile din județul Suceava au scos la iveală o adevărată fabrică clandestină, unde au fost găsite imprimante, componente electronice și bancnote falsificate de 50 și 100 de euro.

Ce riscă cei implicați și ce trebuie să facă cetățenii

Autoritățile atrag atenția că falsificarea și distribuirea de monedă sunt infracțiuni grave, pedepsite cu ani grei de închisoare. Inclusiv deținerea sau transmiterea acestor bancnote poate atrage răspunderea penală, relatează Capital.

Reprezentanții BNR subliniază că reacția rapidă a cetățenilor este esențială pentru limitarea fenomenului. Orice suspiciune trebuie tratată cu maximă seriozitate.

„Orice persoană care se află în posesia unei bancnote falsificate sau are suspiciuni asupra autenticității unei bancnote trebuie să se adreseze, de îndată, celei mai apropiate secții de poliție”, au atras atenția reprezentanții BNR.

Legea prevede sancțiuni inclusiv pentru cei care recirculă bani falși, chiar dacă au aflat ulterior că aceștia nu sunt autentici, însă pedepsele pot fi reduse în anumite condiții.

