Tot mai multe ajung în circulație, lucru care îi pune în alertă pe oameni și pe autorități. Falsificatorii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate pentru a păcăli victimele. Din acest motiv, riscul de a primi bani falși a crescut, mai ales în tranzacțiile făcute în numerar.

Polițiștii atrag atenția că mulți își dau seama prea târziu că au fost înșelați. De cele mai multe ori, adevărul iese la iveală după ce bunul a fost deja predat. În aceste situații, recuperarea pagubei devine foarte dificilă. Specialiștii recomandă prudență și verificarea atentă a bancnotelor, mai ales atunci când tranzacțiile au loc cu persoane necunoscute.

Cum au reușit escrocii să cumpere telefoane scumpe cu bani falși

O schemă de înșelăciune bine pusă la punct a fost descoperită recent de autorități. Mai mulți suspecți din Brăila și Galați au intrat în vizorul polițiștilor. Aceștia ar fi cumpărat telefoane mobile de ultimă generație folosind bancnote contrafăcute, potrivit Antena 3 CNN. Aceștia urmăreau constant anunțurile publicate pe platformele de vânzări online. În special, erau interesați de cele în care erau scoase la vânzare dispozitive scumpe. După ce identificau oferta dorită, îi contactau pe vânzători și stabileau o întâlnire pentru a finaliza tranzacția.

Metoda folosită era aparent banală, dar suficient de eficientă pentru a păcăli victimele. În momentul întâlnirii, suspecții susțineau că nu au bancnote de valoare mai mică și încercau să plătească folosind . De multe ori, vânzătorii realizau prea târziu că au fost înșelați, după ce telefonul fusese deja predat.

În urma sesizărilor primite, polițiștii au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe cei implicați. Chestorul Ramona Dabija a explicat că operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul mai multor instituții.

„În cazul operațiunii care a avut loc în aceste zile atât în Galați, cât și în Brăila, colegii noștri de la contrafacerea falsului de monedă au lucrat în colaborare cu Europorul, dar și cu alte agenții de aplicare a legii din euro.”, a declarat aceasta.

De asemenea, ea a detaliat și modul de operare al suspecților. „Metoda folosită de infractori în acest caz era un aparent simplă. Ei căutau anunțuri la mica publicitate pentru a vedea care erau telefoanele cele mai scumpe și apoi, sub pretextul că nu au bancnote de valoare mai mică, foloseau astfel de bancnote false.”, a mai spus Ramona Dabija.