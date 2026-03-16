Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 15:01
Sursă Fot: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au reușit escrocii să cumpere telefoane scumpe cu bani falși
  2. Cât de răspândit este fenomenul bancnotelor contrafăcute
  3. Ce recomandă poliția pentru tranzacțiile cu persoane necunoscute

Tot mai multe bancnote contrafăcute ajung în circulație, lucru care îi pune în alertă pe oameni și pe autorități. Falsificatorii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate pentru a păcăli victimele. Din acest motiv, riscul de a primi bani falși a crescut, mai ales în tranzacțiile făcute în numerar.

Polițiștii atrag atenția că mulți își dau seama prea târziu că au fost înșelați. De cele mai multe ori, adevărul iese la iveală după ce bunul a fost deja predat. În aceste situații, recuperarea pagubei devine foarte dificilă. Specialiștii recomandă prudență și verificarea atentă a bancnotelor, mai ales atunci când tranzacțiile au loc cu persoane necunoscute.

Cum au reușit escrocii să cumpere telefoane scumpe cu bani falși

O schemă de înșelăciune bine pusă la punct a fost descoperită recent de autorități. Mai mulți suspecți din Brăila și Galați au intrat în vizorul polițiștilor. Aceștia ar fi cumpărat telefoane mobile de ultimă generație folosind bancnote contrafăcute, potrivit Antena 3 CNN. Aceștia urmăreau constant anunțurile publicate pe platformele de vânzări online. În special, erau interesați de cele în care erau scoase la vânzare dispozitive scumpe. După ce identificau oferta dorită, îi contactau pe vânzători și stabileau o întâlnire pentru a finaliza tranzacția.

Metoda folosită era aparent banală, dar suficient de eficientă pentru a păcăli victimele. În momentul întâlnirii, suspecții susțineau că nu au bancnote de valoare mai mică și încercau să plătească folosind bani falși. De multe ori, vânzătorii realizau prea târziu că au fost înșelați, după ce telefonul fusese deja predat.

În urma sesizărilor primite, polițiștii au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe cei implicați. Chestorul Ramona Dabija a explicat că operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul mai multor instituții.

„În cazul operațiunii care a avut loc în aceste zile atât în Galați, cât și în Brăila, colegii noștri de la contrafacerea falsului de monedă au lucrat în colaborare cu Europorul, dar și cu alte agenții de aplicare a legii din euro.”, a declarat aceasta.

De asemenea, ea a detaliat și modul de operare al suspecților. „Metoda folosită de infractori în acest caz era un aparent simplă. Ei căutau anunțuri la mica publicitate pentru a vedea care erau telefoanele cele mai scumpe și apoi, sub pretextul că nu au bancnote de valoare mai mică, foloseau astfel de bancnote false.”, a mai spus Ramona Dabija.

Cât de răspândit este fenomenul bancnotelor contrafăcute

Tot mai multe cazuri de bancnote contrafăcute ajung în atenția autorităților. În ultimele luni, la nivel național au fost deschise sute de dosare penale pentru punerea în circulație a banilor falși. Numărul ridicat de anchete arată că fenomenul nu este unul izolat și că riscul de a primi o bancnotă contrafăcută există în tot mai multe tranzacții. Din acest motiv, persoanele care acceptă plata în numerar trebuie să fie foarte atente la banii pe care îi primesc.

Specialiștii spun că unul dintre primele semne care pot trăda o bancnotă falsă este materialul din care aceasta este realizată. Bancnotele autentice sunt fabricate din bumbac și au o textură distinctă, ușor de recunoscut la atingere. În schimb, copiile pot avea o consistență diferită. Uneori sunt mai moi, alteori au un aspect mai lucios decât bancnotele originale.

Polițiștii recomandă ca orice bancnotă care ridică suspiciuni să fie verificată cu atenție înainte ca tranzacția să fie finalizată. O simplă verificare poate preveni pierderi financiare și situații neplăcute.

Ce recomandă poliția pentru tranzacțiile cu persoane necunoscute

Vânzarea obiectelor de valoare către persoane necunoscute poate deveni un risc real, mai ales atunci când plata se face în numerar. Autoritățile avertizează că, în astfel de situații, escrocii profită adesea de lipsa de atenție a vânzătorilor. De aceea, polițiștii spun că prudența și câteva măsuri simple pot face diferența.

Chestorul Ramona Dabija explică faptul că există reguli de bază care pot reduce semnificativ riscul unei înșelăciuni. Unul dintre cele mai importante lucruri este alegerea atentă a locului în care are loc întâlnirea cu potențialul cumpărător. Dacă persoana interesată spune că poate plăti doar cash și prezintă bancnote de valoare mare, vânzătorul ar trebui să fie foarte atent.

Specialiștii recomandă ca întâlnirile pentru astfel de tranzacții să fie organizate în spații publice, unde există mai multă siguranță. De preferat, locul ar trebui să fie în apropierea unei bănci sau a unei case de schimb valutar. În acest fel, bancnotele pot fi verificate imediat, iar eventualele suspiciuni pot fi clarificate pe loc. Dacă există semne că o bancnotă ar putea fi falsă, autoritățile spun că situația trebuie anunțată fără întârziere. „Dacă constați că una dintre bancnote nu este autentică, sună de urgență la 112”, a transmis chestorul Ramona Dabija.

Polițiștii subliniază că vigilența rămâne cea mai sigură formă de protecție, mai ales într-o perioadă în care metodele folosite de infractori devin tot mai variate și mai greu de depistat.

Citește și...
Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Eveniment
Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Eveniment
Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Eveniment
Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
Eveniment
Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Eveniment
De ce nu ar trebui să pui mâncarea fierbinte pe șervețele de hârtie? Riscurile ascunse pentru sănătate
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
Eveniment
Start curățenie de primăvară, în Sectorul 6. Durează două luni. Iată programul! (GALERIE FOTO)
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Eveniment
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Eveniment
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Eveniment
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Ultima oră
16:05 - Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:54 - Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
15:45 - WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
15:39 - Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
15:28 - Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
15:24 - Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
15:22 - Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)