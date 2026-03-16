Cât de răspândit este fenomenul bancnotelor contrafăcute
Tot mai multe cazuri de bancnote contrafăcute ajung în atenția autorităților. În ultimele luni, la nivel național au fost deschise sute de dosare penale pentru punerea în circulație a banilor falși. Numărul ridicat de anchete arată că fenomenul nu este unul izolat și că riscul de a primi o bancnotă contrafăcută există în tot mai multe tranzacții. Din acest motiv, persoanele care acceptă plata în numerar trebuie să fie foarte atente la banii pe care îi primesc.
Specialiștii spun că unul dintre primele semne care pot trăda o bancnotă falsă este materialul din care aceasta este realizată. Bancnotele autentice sunt fabricate din bumbac și au o textură distinctă, ușor de recunoscut la atingere. În schimb, copiile pot avea o consistență diferită. Uneori sunt mai moi, alteori au un aspect mai lucios decât bancnotele originale.
Polițiștii recomandă ca orice bancnotă care ridică suspiciuni să fie verificată cu atenție înainte ca tranzacția să fie finalizată. O simplă verificare poate preveni pierderi financiare și situații neplăcute.
Ce recomandă poliția pentru tranzacțiile cu persoane necunoscute
Vânzarea obiectelor de valoare către persoane necunoscute poate deveni un risc real, mai ales atunci când plata se face în numerar. Autoritățile avertizează că, în astfel de situații, escrocii profită adesea de lipsa de atenție a vânzătorilor. De aceea, polițiștii spun că prudența și câteva măsuri simple pot face diferența.
Chestorul Ramona Dabija explică faptul că există reguli de bază care pot reduce semnificativ riscul unei înșelăciuni. Unul dintre cele mai importante lucruri este alegerea atentă a locului în care are loc întâlnirea cu potențialul cumpărător. Dacă persoana interesată spune că poate plăti doar cash și prezintă bancnote de valoare mare, vânzătorul ar trebui să fie foarte atent.
Specialiștii recomandă ca întâlnirile pentru astfel de tranzacții să fie organizate în spații publice, unde există mai multă siguranță. De preferat, locul ar trebui să fie în apropierea unei bănci sau a unei case de schimb valutar. În acest fel, bancnotele pot fi verificate imediat, iar eventualele suspiciuni pot fi clarificate pe loc. Dacă există semne că o bancnotă ar putea fi falsă, autoritățile spun că situația trebuie anunțată fără întârziere. „Dacă constați că una dintre bancnote nu este autentică, sună de urgență la 112”, a transmis chestorul Ramona Dabija.
Polițiștii subliniază că vigilența rămâne cea mai sigură formă de protecție, mai ales într-o perioadă în care metodele folosite de infractori devin tot mai variate și mai greu de depistat.