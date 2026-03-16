Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 19:18
Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum este folosit numele BNR într-o schemă frauduloasă
  2. Cum sunt contactate potențialele victime
  3. Ce metode noi folosesc escrocii online

Banca Națională a României a transmis un avertisment public după apariția unei tentative de fraudă în care numele instituției este utilizat fără drept. Autoritățile spun că o companie pretinde că oferă credite românilor folosind în mod fals identitatea și credibilitatea băncii centrale. Semnalul de alarmă a fost tras după ce mai mulți cetățeni au raportat apeluri și mesaje suspecte prin care li se promiteau împrumuturi sau investiții garantate.

Cum este folosit numele BNR într-o schemă frauduloasă

Reprezentanții Băncii Naționale au explicat că o firmă care se prezintă drept „Credora România” promovează în mediul online servicii de creditare pretinzând că ar fi autorizată de banca centrală. Potrivit instituției, această afirmație este complet falsă, iar compania nu figurează în registrele oficiale ale BNR.

Instituția subliniază că nu există nicio entitate înregistrată cu denumirea CREDORA în bazele sale de date, ceea ce înseamnă că orice ofertă de credit invocând o licență emisă de banca centrală este neadevărată. Autoritățile recomandă populației să trateze cu maximă prudență astfel de propuneri și să verifice întotdeauna lista instituțiilor autorizate.

sursa foto: BNR

Cum sunt contactate potențialele victime

Avertismentul vine după ce mai mulți români au anunțat că au fost contactați direct de persoane care pretindeau că reprezintă banca centrală sau alte instituții financiare. În unele situații, apelurile telefonice au fost realizate folosind numere asociate în mod fraudulos cu informații publice despre instituție.

„Cetățenii au contactat BNR pentru a sesiza recepţionarea unor apeluri telefonice de la numerele de contact indicate pe website-ul instituției, în contextul cărora au fost invocate diverse pretexte fictive (pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă pe conturile sau în numele acestora etc.), pentru a le solicita furnizarea unor date/documente cu caracter personal, efectuarea unor transferuri de bani ori pentru a accepta instalarea unor aplicații (maliţioase) pe dispozitivele personale.

În unele cazuri, cetăţenii au fost contactaţi atât telefonic, cât şi prin e-mail (de la adrese de poştă electronică ce nu aparţin BNR) de pretinşi salariați sau reprezentanți ai BNR, documentele utilizate având înscrise, în mod fraudulos, elementele de identitate vizuală ale băncii (monograma, logo-ul/sigla ori alte simboluri distinctive ale instituției)”, precizează BNR într-un comunicat de presă, potrivit Capital.

Ce metode noi folosesc escrocii online

Banca Națională avertizează că tentativele de fraudă devin tot mai sofisticate și includ tehnici moderne de manipulare digitală. În mediul online au apărut materiale video și audio falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este utilizată imaginea guvernatorului instituției.

Aceste materiale de tip deepfake sunt create astfel încât să pară autentice și sunt folosite pentru a promova platforme de investiții inexistente. În realitate, promisiunile de câștig rapid sau investiții garantate nu au nicio bază reală și sunt parte a unor scheme de înșelăciune.

BNR atrage atenția că astfel de conținuturi sunt distribuite pe rețelele sociale și pe diverse platforme online pentru a convinge publicul să trimită bani sau să ofere acces la date personale.

Reprezentanții băncii centrale recomandă tuturor persoanelor care intenționează să contracteze un credit să consulte registrul oficial al instituțiilor autorizate. Lista completă a băncilor și instituțiilor financiare nebancare care pot oferi legal împrumuturi este publicată pe site-ul BNR.

