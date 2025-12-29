O inițiativă legislativă care vizează eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost depusă recent și se află în consultare publică la Camera Deputaților. Propunerea redeschide dezbaterea privind privilegiile din sistemul public, într-un context economic marcat de presiuni bugetare tot mai accentuate.

Ce prevede propunerea legislativă aflată în dezbatere

Proiectul, inițiat de USR Claudiu Năsui și Cristina Prună, urmărește eliminarea bazei legale care permite acordarea acestor beneficii speciale. Mai exact, inițiatorii propun abrogarea unui articol din Codul administrativ care reglementează indemnizațiile pentru limită de vârstă ale aleșilor locali.

Textul legislativ prevede explicit: „Articolul 210 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă”.

Cine beneficiază în prezent de indemnizația pentru limită de vârstă

Articolul vizat se referă la acordate primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, care au deținut aceste funcții începând cu anul 1992. Potrivit prevederilor actuale, dreptul se acordă la încetarea mandatului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale de pensionare.

Conform textului legal, „persoanele care începând cu anul 1992 au deţinut calitatea de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean (…) au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă”

Cum se calculează și ce limite are această indemnizație

Indemnizația este acordată pentru maximum trei mandate și presupune exercitarea a cel puțin unui mandat complet într-o funcție eligibilă. Calculul se face prin aplicarea unui procent de 0,40% din indemnizația brută lunară, înmulțit cu numărul lunilor de mandat.

Deși dreptul este prevăzut de lege, aplicarea sa a fost suspendată, însă existența cadrului legal a rămas un subiect sensibil în dezbaterea publică.

Inițiatorii proiectului atrag atenția asupra nivelului ridicat al acestor indemnizații, raportat la pensia medie din România. Potrivit expunerii de motive, un fost președinte de consiliu județean ar putea primi între 6.260 și 18.780 de lei lunar, în condițiile în care pensia medie este de aproximativ 2.816 lei.

Care sunt argumentele economice invocate de inițiatori

În documentul de fundamentare, deputații USR subliniază că măsura este „o acţiune necesară şi urgentă, justificată de contextul macro-financiar critic al României şi de obligaţiile asumate la nivel european”.

Aceștia avertizează că deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 9% din PIB, iar datoria publică depășește 50% din PIB, criticând abordarea actuală de echilibrare a bugetului. „Deşi abrogarea pensiilor speciale ale aleşilor locali nu ar avea un impact imediat de reducere a cheltuielilor bugetare curente (…), acest proiect de lege reprezintă un semnal politic esenţial şi absolut necesar transmis electoratului”, se mai arată în expunerea de motive, potrivit Hotnews.

Proiectul urmează să fie analizat de Parlament, fiind camera decizională în acest caz.