Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi

Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 11:33
Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Fascinația turiștilor pentru băuturile tradiționale
  2. Țuică sau pălincă? Lecția care îi intrigă pe străini

Pe lângă peisaje, mâncare și tradiții, România are un alt „secret” care impresionează vizitatorii: prima țuică sau pălincă băută chiar din prima zi. De la pensiuni la gospodării tradiționale, băutura românească tare devine rapid o experiență memorabilă pentru cei veniți din afară.

Fascinația turiștilor pentru băuturile tradiționale

Pentru mulți străini, întâlnirea cu țuica sau pălinca este o adevărată surpriză. Obișnuiți cu spirtoasele industriale, aceștia descoperă un alcool făcut „ca pe vremuri”, din fructe atent alese și distilat în cazane tradiționale, scrie Click.

Gustul intens și aroma naturală de prune, mere, pere sau caise îi cuceresc rapid pe vizitatori. Mai mult, fiecare zonă din România are propria rețetă, transformând băutura într-un subiect de conversație încă de la prima înghițitură.

Mulți turiști spun că nu este doar o băutură, ci o poveste lichidă, care vorbește despre familie, tradiție și ospitalitate.

În satele românești sau în pensiunile turistice, țuica și pălinca sunt adesea băuturi de întâmpinare. Vizitatorii sunt serviți imediat ce trec pragul, iar gazdele povestesc cu mândrie din ce fructe a fost făcută băutura, de câți ani este „ținută” și cine a distilat-o.

Țuică sau pălincă? Lecția care îi intrigă pe străini

Un detaliu care îi surprinde pe mulți turiști este diferența dintre cele două băuturi tradiționale. Mulți ajung convinși că țuica și pălinca sunt același lucru, însă percepția se schimbă rapid după primele explicații și degustări.

Țuica este, de regulă, obținută printr-o singură distilare, având un gust mai blând și o tărie mai ușor de suportat. Este făcută, de cele mai multe ori, din prune și este preferată ca băutură de întâmpinare.

Pălinca, în schimb, este dublu distilată, cu concentrație alcoolică mai ridicată și aromă intensă. Este specifică zonelor din Ardeal și poate fi făcută din diverse fructe, nu doar prune, ceea ce surprinde și mai mult vizitatorii.

Această adevărată „lecție” despre băuturile tradiționale românești se transformă adesea într-un moment amuzant, mai ales când turiștii subestimează tăria pălincii.

Mulți descoperă astfel că pălinca trebuie savurată cu măsură și că fiecare pahar spune o poveste despre ospitalitate, tradiție și autenticitatea românească.

