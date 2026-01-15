Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, înainte cu o zi de o nouă ședință CCR pe pensiile magistraților, că a trimis CCR un raport de expertiză făcut de un expert contabil. Concluzia: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu.

Raport devastator trimis de Înalta Curte către CCR

Înalta Curte, instituția condusă de Lia Savonea și cea care a contestat la CCR proiectul Guvernului Bolojan care modifică vârsta de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților, a ieșit din nou la atac.

De această dată cu „o expertiză de specialitate independentă”, care ar demonstra că Guvernul „nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale”.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum

vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:

– pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai

puțin;

– pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;

– pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin.

– pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin.”, arată un comunicat dat de .

Din nou, independența justiției stă în pensiile magistraților

Și, ca de obicei, premierului Ilie Bolojan i se aduce aminte că independența justiției este dată doar de pensiile și salariile foarte mari pe care le primesc magistrații.

„Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a

independenței justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept.

Înalta Curte subliniază că independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare, iar echilibrul bugetar pretins nu poate justifica eliminarea unor garanții ce sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.”, arată comunicatul transmis de Curtea Supremă.

Pensiile magistraților, păzite bine de PSD

Ședința de vineri a , programată de la ora 10:00, este a patra când instituția se reunește în încercarea de a da o decizie privind proiectul privind pensiile magistraților.

Instanța Supremă a contestat proiectul Guvernului imediat după adoptarea de către Parlament, la începutul lunii decembrie, iar la prima ședință CCR, din 10 decembrie, judecătorii constituționali au amânat o decizie.

Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o decizie.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, aceiași patru judecători nu s-au prezentat la ședință.