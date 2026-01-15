B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale

Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale

Adrian A
15 ian. 2026, 16:55
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. Se anulează pensiile de serviciu. Raport trimis Curții Constituționale
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Raport devastator trimis de Înalta Curte către CCR
  2. Din nou, independența justiției stă în pensiile magistraților
  3. Pensiile magistraților, păzite bine de PSD

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, înainte cu o zi de o nouă ședință CCR pe pensiile magistraților, că a trimis CCR un raport de expertiză făcut de un expert contabil. Concluzia: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu.

Raport devastator trimis de Înalta Curte către CCR

Înalta Curte, instituția condusă de Lia Savonea și cea care a contestat la CCR proiectul Guvernului Bolojan care modifică vârsta de pensionare și cuantumul pensiilor magistraților, a ieșit din nou la atac.

De această dată cu „o expertiză de specialitate independentă”, care ar demonstra că Guvernul „nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale”.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum
vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:
– pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai
puțin;
– pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;
– pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin.
– pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin.”, arată un comunicat dat de Instanța Supremă.

Din nou, independența justiției stă în pensiile magistraților

Și, ca de obicei, premierului Ilie Bolojan i se aduce aminte că independența justiției este dată doar de pensiile și salariile foarte mari pe care le primesc magistrații.

„Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a
independenței justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept.

Înalta Curte subliniază că independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare, iar echilibrul bugetar pretins nu poate justifica eliminarea unor garanții ce sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.”, arată comunicatul transmis de Curtea Supremă.

Pensiile magistraților, păzite bine de PSD

Ședința de vineri a CCR, programată de la ora 10:00, este a patra când instituția se reunește în încercarea de a da o decizie privind proiectul privind pensiile magistraților.

Instanța Supremă a contestat proiectul Guvernului imediat după adoptarea de către Parlament, la începutul lunii decembrie, iar la prima ședință CCR, din 10 decembrie, judecătorii constituționali au amânat o decizie.

Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga,  au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o decizie.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, aceiași patru judecători nu s-au prezentat la ședință.

Tags:
Citește și...
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Eveniment
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Eveniment
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Eveniment
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Eveniment
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Eveniment
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Eveniment
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Eveniment
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Eveniment
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Ultima oră
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
17:39 - „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
17:16 - S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
17:15 - Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
16:38 - Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
16:37 - Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
16:25 - Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
16:20 - CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
15:58 - Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR