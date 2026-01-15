Statele Unite continuă să își intensifice presiunea asupra Venezuelei, printr-o serie de acțiuni militare care vizează direct exporturile de petrol ale statului sud-american. Cea mai recentă capturare a unui petrolier în Marea Caraibilor confirmă escaladarea acestei strategii și contextul geopolitic tensionat din regiune.

Ce navă a fost capturată și în ce context a avut loc operațiunea

Armata americană a capturat joi, în Marea Caraibilor, un nou petrolier considerat „supus sancţiunilor”, în cadrul campaniei lansate de președintele împotriva exporturilor de petrol venezuelean. Intervenția a avut loc cu doar o zi înainte de întâlnirea dintre liderul de la Casa Albă și Maria Corina Machado, principala figură a opoziției din Venezuela.

„La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe”, a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Cum a încercat petrolierul să evite sancțiunile impuse

Petrolierul M/T Veronica naviga inițial sub pavilion din Guyana, însă și-a schimbat numele și înregistrarea săptămâna trecută în GALILEO, arborând pavilion rusesc. Conform informațiilor disponibile, nava avea ca port de destinație Taganrog, în Marea Neagră, o rută care ridică semne de întrebare privind ocolirea sancțiunilor.

Comandamentul militar american a transmis că Veronica este „un alt petrolier care sfidează” blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, într-un mesaj separat publicat pe aceeași platformă de socializare.

Capturarea Veronica reprezintă al șaselea astfel de caz din ultimele săptămâni, într-o serie de intervenții care vizează nave ce transportă petrol din Venezuela. Autoritățile americane susțin că aceste măsuri sunt parte dintr-o strategie mai amplă de limitare a veniturilor regimului de la Caracas.

Statele Unite urmăresc să controleze fluxurile de petrol venezuelean, după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează observatornews.ro.

Ce alte nave au fost vizate în ultimele săptămâni

Pe 9 ianuarie, paza de coastă a SUA a debarcat pe petrolierul Olina, tot în Marea Caraibilor, într-o operațiune similară. Potrivit , nava transporta petrol din Venezuela și ar fi făcut parte din așa-numită flotă fantomă a Rusiei, înainte de a-și schimba numele.

Operațiunile de capturare a navelor care transportă combustibil în ape internaționale se desfășoară din luna decembrie, după ce Donald Trump a anunțat oficial blocada asupra Venezuelei.