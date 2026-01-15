B1 Inregistrari!
SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)

SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 19:14
SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)
sursa foto: captură video X/@Southcom
Cuprins
  1. Ce navă a fost capturată și în ce context a avut loc operațiunea
  2. Cum a încercat petrolierul să evite sancțiunile impuse
  3. Ce alte nave au fost vizate în ultimele săptămâni

Statele Unite continuă să își intensifice presiunea asupra Venezuelei, printr-o serie de acțiuni militare care vizează direct exporturile de petrol ale statului sud-american. Cea mai recentă capturare a unui petrolier în Marea Caraibilor confirmă escaladarea acestei strategii și contextul geopolitic tensionat din regiune.

Ce navă a fost capturată și în ce context a avut loc operațiunea

Armata americană a capturat joi, în Marea Caraibilor, un nou petrolier considerat „supus sancţiunilor”, în cadrul campaniei lansate de președintele Donald Trump împotriva exporturilor de petrol venezuelean. Intervenția a avut loc cu doar o zi înainte de întâlnirea dintre liderul de la Casa Albă și Maria Corina Machado, principala figură a opoziției din Venezuela.

„La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe”, a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Cum a încercat petrolierul să evite sancțiunile impuse

Petrolierul M/T Veronica naviga inițial sub pavilion din Guyana, însă și-a schimbat numele și înregistrarea săptămâna trecută în GALILEO, arborând pavilion rusesc. Conform informațiilor disponibile, nava avea ca port de destinație Taganrog, în Marea Neagră, o rută care ridică semne de întrebare privind ocolirea sancțiunilor.

Comandamentul militar american a transmis că Veronica este „un alt petrolier care sfidează” blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, într-un mesaj separat publicat pe aceeași platformă de socializare.

Capturarea petrolierului Veronica reprezintă al șaselea astfel de caz din ultimele săptămâni, într-o serie de intervenții care vizează nave ce transportă petrol din Venezuela. Autoritățile americane susțin că aceste măsuri sunt parte dintr-o strategie mai amplă de limitare a veniturilor regimului de la Caracas.

Statele Unite urmăresc să controleze fluxurile de petrol venezuelean, după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează observatornews.ro.

Ce alte nave au fost vizate în ultimele săptămâni

Pe 9 ianuarie, paza de coastă a SUA a debarcat pe petrolierul Olina, tot în Marea Caraibilor, într-o operațiune similară. Potrivit The Wall Street Journal, nava transporta petrol din Venezuela și ar fi făcut parte din așa-numită flotă fantomă a Rusiei, înainte de a-și schimba numele.

Operațiunile de capturare a navelor care transportă combustibil în ape internaționale se desfășoară din luna decembrie, după ce Donald Trump a anunțat oficial blocada asupra Venezuelei.

