Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 18:59
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
Traian Băsescu a dezvăluit că anul acesta are de plătit un impozit pe casă mai mult decât dublu față de 2025. Fostul președinte spune că se descurcă cu plata, dar îi înțelege și empatizează cu românii care sunt revoltați de noile taxe locale.

Ce impozit pe casă are Băsescu

„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (…) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună (an – n.r.), ne ducem la un apartament”, a afirmat fostul președinte, pentru Digi24.

Băsescu a mai spus că înțelege de ce românii sunt revoltați: „Eu cred că românii, mai ales cei cu venituri mici, fie că salariați, fie că pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an. Taxe, accize și la combustibil, taxă la casă, taxă la mașină, taxă la școală, taxă la toate au crescut, și românii au fost copleșiți. Cred că este un lucru pe care trebuia să-l sesizeze Guvernul.

Au fost în total 17 taxe și accize și impozite mărite. O listă de 17. Fiecare român a fost lovit cel puțin de cinci, șase dintre ele. Nu mai vorbim, că s-a suprapus și pe reducerile de sporuri în companiile de stat și la aparatul de stat. Deci au fost multe lovituri dintr-odată. În ce parte se întorcea, românul se trezea cu o roșie în față. Știi, dădea la dreapta, avea altă lovitură”.

Ce ar fi făcut Băsescu în locul majorărilor de taxe

Marți, într-o intervenție pentru B1 TV, fostul șef de stat a declarat că e nedrept că toți românii trebuie să achite „nota de plată a jafului bugetar din 2024”, în loc ca povara să fie dusă de cei vinovați și cei care cu adevărat au beneficiat de „dezmățul bugetar” de atunci.

„Drumul pe care l-a abordat (premierul Ilie Bolojan) cred că e puțin și riscant și avea opțiunea de a merge cu reducerea cheltuielilor unde au crescut în 2024, adică la materiale, pensii, salarii la bugetari. Dânsul a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea și a mers pe varianta creșterii de taxe și impozite.

E foarte greu pentru român, oriunde se duce îl lovește o taxă nouă, o acciză crescută, un impozit nou… Românul e bombardat și încearcă să găsească o soluție, dar n-are bani pentru câte soluții trebuie să găsească”, a mai declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV

