Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius

Franța, Germania, Țările de Jos, Elveția, Regatul Unit și Spania sunt printre statele unde autoritățile au raportat infectări sau cazuri probabile de hantavirus.

Nouă cazuri de hantavirus în Europa

Focarul de hantavirus apărut la bordul navei de expediție MV Hondius a declanșat alertă sanitară internațională, după ce pasagerii și membrii echipajului s-au întors în țările lor de origine.

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, până la 11 mai au fost raportate nouă cazuri în total – șapte confirmate și două probabile – precum și trei decese.

În Europa, cazuri confirmate sau suspecte au fost semnalate în:

Franța

Germania

Țările de Jos

Elveția

Regatul Unit

Spania

De asemenea, Statele Unite au confirmat cel puțin un caz în rândul unui pasager american revenit de pe vas.

Franța a confirmat recent un nou caz pozitiv după evacuarea unui pasager de pe navă, iar Elveția a raportat infectarea unui turist întors din America de Sud. În Olanda și Marea Britanie au fost activate operațiuni extinse de identificare și monitorizare a contacților.

Virusul identificat este hantavirusul de tip Andes (ANDV), considerat singurul tip de hantavirus care se poate transmite și de la om la om, însă doar în urma unui contact apropiat și prelungit. Specialiștii spun că riscul pentru populația generală din Uniunea Europeană rămâne foarte scăzut.

Cronologia focarului de hantavirus

1 aprilie 2026 – plecarea navei din Argentina

MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, într-o croazieră-expediție de 42 de nopți prin Atlanticul de Sud, cu escale și excursii în Argentina și Chile. La bord se aflau pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări.

Prima parte a lunii aprilie – apar primele simptome

Mai mulți pasageri încep să prezinte simptome respiratorii severe. Primul deces este înregistrat la bord, iar starea altor turiști se agravează rapid.

Sfârșitul lunii aprilie – evacuări medicale și noi decese

Mai mulți pasageri sunt evacuați medical în Africa de Sud și Olanda. Alte două decese sunt investigate în contextul focarului, iar suspiciunea de hantavirus devine tot mai puternică.

2 mai – ECDC este notificat oficial

Autoritățile europene primesc informarea oficială privind clusterul de îmbolnăviri severe și încep coordonarea internațională pentru urmărirea pasagerilor.

6–8 mai – confirmarea hantavirusului Andes

OMS și ECDC confirmă primele cazuri de Andes hantavirus și activează procedurile internaționale de contact tracing pentru toate persoanele expuse.

10 mai – nava ajunge în Tenerife

MV Hondius acostează în portul Granadilla din Tenerife, Insulele Canare. Debarcarea pasagerilor începe sub supraveghere medicală strictă.

11 mai – OMS avertizează asupra posibilității apariției altor cazuri de hantavirus

Organizația Mondială a Sănătății confirmă șapte cazuri și avertizează că pot apărea noi infectări, având în vedere perioada de incubație care poate ajunge până la șase săptămâni.

De unde a pornit infecția cu hantavirus

Anchetatorii cred că infectarea inițială ar fi avut loc în timpul unei excursii la sol pentru observarea faunei sălbatice, într-o zonă din sudul Americii de Sud unde rozătoarele purtătoare ale virusului sunt prezente.

Hantavirusul se transmite în mod obișnuit prin inhalarea particulelor provenite din urina, saliva sau excrementele rozătoarelor infectate. În cazul virusului Andes, există și posibilitatea transmiterii între oameni, însă doar în situații de contact apropiat și prelungit.

Acesta este motivul pentru care autoritățile sanitare urmăresc acum toate persoanele care au intrat în contact direct cu pasagerii infectați.

Ce spun autoritățile

subliniază că nu este vorba despre un nou scenariu de tip și că transmiterea virusului rămâne limitată. Specialiștii spun că Andes hantavirus nu se răspândește ușor în comunitate.

Totuși, perioada lungă de incubație și faptul că pasagerii au fost repatriați în mai multe state au determinat autoritățile să trateze situația cu maximă precauție.

Monitorizarea continuă în toate țările implicate, iar OMS avertizează că noi cazuri pot apărea în următoarele săptămâni.