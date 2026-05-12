Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius

Franța, Germania, Țările de Jos, Elveția, Regatul Unit și Spania sunt printre statele unde autoritățile au raportat infectări sau cazuri probabile de hantavirus.
Focarul de hantavirus apărut la bordul navei de expediție MV Hondius a declanșat alertă sanitară internațională, după ce pasagerii și membrii echipajului s-au întors în țările lor de origine.
Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, până la 11 mai au fost raportate nouă cazuri în total – șapte confirmate și două probabile – precum și trei decese.
În Europa, cazuri confirmate sau suspecte au fost semnalate în:
De asemenea, Statele Unite au confirmat cel puțin un caz în rândul unui pasager american revenit de pe vas.
Franța a confirmat recent un nou caz pozitiv după evacuarea unui pasager de pe navă, iar Elveția a raportat infectarea unui turist întors din America de Sud. În Olanda și Marea Britanie au fost activate operațiuni extinse de identificare și monitorizare a contacților.
Virusul identificat este hantavirusul de tip Andes (ANDV), considerat singurul tip de hantavirus care se poate transmite și de la om la om, însă doar în urma unui contact apropiat și prelungit. Specialiștii spun că riscul pentru populația generală din Uniunea Europeană rămâne foarte scăzut.
MV Hondius a plecat din Ushuaia, Argentina, într-o croazieră-expediție de 42 de nopți prin Atlanticul de Sud, cu escale și excursii în Argentina și Chile. La bord se aflau pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări.
Mai mulți pasageri încep să prezinte simptome respiratorii severe. Primul deces este înregistrat la bord, iar starea altor turiști se agravează rapid.
Mai mulți pasageri sunt evacuați medical în Africa de Sud și Olanda. Alte două decese sunt investigate în contextul focarului, iar suspiciunea de hantavirus devine tot mai puternică.
Autoritățile europene primesc informarea oficială privind clusterul de îmbolnăviri severe și încep coordonarea internațională pentru urmărirea pasagerilor.
OMS și ECDC confirmă primele cazuri de Andes hantavirus și activează procedurile internaționale de contact tracing pentru toate persoanele expuse.
MV Hondius acostează în portul Granadilla din Tenerife, Insulele Canare. Debarcarea pasagerilor începe sub supraveghere medicală strictă.
Organizația Mondială a Sănătății confirmă șapte cazuri și avertizează că pot apărea noi infectări, având în vedere perioada de incubație care poate ajunge până la șase săptămâni.
Anchetatorii cred că infectarea inițială ar fi avut loc în timpul unei excursii la sol pentru observarea faunei sălbatice, într-o zonă din sudul Americii de Sud unde rozătoarele purtătoare ale virusului sunt prezente.
Hantavirusul se transmite în mod obișnuit prin inhalarea particulelor provenite din urina, saliva sau excrementele rozătoarelor infectate. În cazul virusului Andes, există și posibilitatea transmiterii între oameni, însă doar în situații de contact apropiat și prelungit.
Acesta este motivul pentru care autoritățile sanitare urmăresc acum toate persoanele care au intrat în contact direct cu pasagerii infectați.
OMS subliniază că nu este vorba despre un nou scenariu de tip COVID-19 și că transmiterea virusului rămâne limitată. Specialiștii spun că Andes hantavirus nu se răspândește ușor în comunitate.
Totuși, perioada lungă de incubație și faptul că pasagerii au fost repatriați în mai multe state au determinat autoritățile să trateze situația cu maximă precauție.
Monitorizarea continuă în toate țările implicate, iar OMS avertizează că noi cazuri pot apărea în următoarele săptămâni.