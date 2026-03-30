România își menține poziția în clasamentul mondial al Indicelui de Progres Social, cu un scor de 74,49 din 100, însă rămâne sub media Uniunii Europene, pe fondul unor probleme persistente în educație și sănătate.

România stagnează în clasamentul global

România se menține pe locul 45 în clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social, care evaluează calitatea vieții și bunăstarea socială în 171 de țări. Studiul este realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, conform Agerpres.

Scorul general al țării noastre a fost de 74,49 din 100, similar cu cel din 2024 (74,61), ceea ce indică o stagnare a progresului social. Cu toate acestea, România rămâne în a doua categorie de state, nivel în care a intrat în 2022.

Raportul subliniază că stagnarea nu este un fenomen izolat, ci unul global, aproximativ o treime dintre țările analizate înregistrând scăderi în ultimul an.

Evoluții mixte: progrese la nevoi de bază, recul la bunăstare

România a urcat în clasament la categoria nevoilor de bază, ajungând pe locul 45, față de 49 în 2024. La capitolul oportunități își menține poziția, însă la bunăstare a coborât ușor, până pe locul 63, de la 61 anterior.

Printre cele mai bune rezultate se numără:

nutriția și îngrijirile medicale (locul 36, în urcare de pe 41)

locuințele (locul 36, față de 43)

apă și salubritate (locul 58, față de 72)

În schimb, cele mai slabe performanțe sunt la sănătate și educație de bază, unde România ocupă locul 86 la nivel mondial, rămânând în urma unor state cu nivel economic similar, precum Ungaria, Croația, Polonia sau Grecia.

Legătura dintre economie și bunăstare, tot mai slabă

Raportul arată că evoluția PIB-ului nu determină automat progresul social, iar unele state reușesc mai bine decât altele să transforme creșterea economică în bunăstare.

„Una dintre tendințele evidențiate de raport este slăbirea relației dintre performanța economică și progresul social în ultimii ani, în special după pandemia COVID-19. Această evoluție este vizibilă și în România, o economie care a înregistrat unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană, dar care continuă să se confrunte cu provocări în domenii precum educația, sistemul de sănătate sau reducerea inegalităților regionale. Pentru a avea o creștere economică cu efecte pozitive asupra nivelului de bunăstare a cetățenilor, sunt necesare măsuri care să asigure nu doar păstrarea ritmului de creștere a investițiilor publice și private (cu capital străin și local), ci și direcționarea lor strategică spre infrastructura socială și spre anumite regiuni geografice și industrii”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Clasamentul global și tendințele internaționale

La nivel mondial, își păstrează prima poziție, cu un scor de 91,73, urmată de Danemarca, Finlanda, Suedia și Elveția, toate cu scoruri de peste 90.

Europa se situează pe locul al doilea în topul regiunilor, cu un scor mediu de 79,18, în ușoară creștere față de anul anterior, fiind devansată doar de America de Nord.

Raportul mai arată că, la nivel global, cele mai mari progrese din 2011 până în prezent s-au înregistrat în domenii precum informația și comunicațiile, locuințele, educația avansată și accesul la apă și salubritate.

Ce măsoară Indicele de Progres Social

Indicele de Progres Social evaluează capacitatea unui stat de a răspunde nevoilor de bază ale cetățenilor și de a le asigura condiții pentru dezvoltare.

Acesta analizează trei dimensiuni principale:

nevoi de bază (hrană, sănătate, apă, locuințe, siguranță)

bunăstare (educație, sănătate, mediu, acces la informații)

oportunități (drepturi, libertăți, incluziune, educație avansată)

Raportul este publicat anual din 2011 și oferă o imagine comparativă asupra calității vieții la nivel global.