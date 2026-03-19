Reluarea discuțiilor privind aderarea Norvegiei la Uniunea Europeană revine în prim-plan, pe fondul tensiunilor internaționale și al provocărilor de securitate. Lidera opoziției conservatoare consideră că actualul statut al țării nu mai corespunde contextului global actual.

De ce revine în discuție aderarea Norvegiei la UE

Ine Eriksen Søreide, lidera partidului conservator, susține că ar trebui să reanalizeze opțiunea aderării la Uniunea Europeană. Ea argumentează că evoluțiile geopolitice recente impun o repoziționare strategică, mai ales în raport cu amenințările de securitate.

„În opinia mea și a partidului meu, cel mai bine ar fi să fim membri cu drepturi depline ai UE”, a declarat aceasta. Oficialul consideră că actuala relație dintre Oslo și Bruxelles nu mai oferă suficiente garanții într-un context internațional tot mai instabil.

Norvegia a mai încercat să adere la Uniunea Europeană în anii ’90, însă populația a respins această opțiune prin referendum. De atunci, țara face parte din Spațiul Economic European, adoptând numeroase reguli europene fără a avea influență directă asupra deciziilor, scrie .

Ce probleme apar din statutul actual al Norvegiei

Un exemplu recent invocat de Søreide este disputa privind feroaliajele, unde a impus restricții asupra importurilor din Norvegia. Situația a evidențiat limitele participării indirecte la piața internă europeană.

„A ilustrat foarte clar că facem parte din piața internă, dar asta nu ajută dacă ceva vine din exterior, cum ar fi aceste măsuri de protecție”. Această experiență a alimentat percepția că Norvegia are un rol limitat în raport cu deciziile europene.

Deși țara a integrat în legislația națională mii de acte normative europene, nu participă la stabilirea direcțiilor strategice ale Uniunii. „Faptul că Norvegia nu face parte din UE, dar totuși își transpune legile, înseamnă că țara lipsește în atât de multe domenii”.

Cum evoluează opinia publică și scena politică

De-a lungul ultimelor decenii, majoritatea norvegienilor s-a opus aderării, invocând protejarea resurselor energetice și independența economică. Totuși, în ultimele luni, sondajele indică o creștere a deschiderii față de această perspectivă, potrivit Antena3.

„Simt că există o abordare mai deschisă a problemei în Norvegia. Acum, când auzi dezbateri între toți, de la sectorul de afaceri la organizațiile mari din sectorul privat și oamenii de pe stradă, există o diferență de ton”, a explicat Søreide.

Aceasta a criticat guvernul actual pentru evitarea unei dezbateri publice pe această temă, considerând situația „foarte ciudată în această situație”. În același timp, lidera conservatoare vizează consolidarea partidului și o eventuală candidatură la funcția de prim-ministru în 2029.