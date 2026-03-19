Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 23:38
Sursa foto: Freepik

Reluarea discuțiilor privind aderarea Norvegiei la Uniunea Europeană revine în prim-plan, pe fondul tensiunilor internaționale și al provocărilor de securitate. Lidera opoziției conservatoare consideră că actualul statut al țării nu mai corespunde contextului global actual.

De ce revine în discuție aderarea Norvegiei la UE

Ine Eriksen Søreide, lidera partidului conservator, susține că Norvegia ar trebui să reanalizeze opțiunea aderării la Uniunea Europeană. Ea argumentează că evoluțiile geopolitice recente impun o repoziționare strategică, mai ales în raport cu amenințările de securitate.

„În opinia mea și a partidului meu, cel mai bine ar fi să fim membri cu drepturi depline ai UE”, a declarat aceasta. Oficialul consideră că actuala relație dintre Oslo și Bruxelles nu mai oferă suficiente garanții într-un context internațional tot mai instabil.

Norvegia a mai încercat să adere la Uniunea Europeană în anii ’90, însă populația a respins această opțiune prin referendum. De atunci, țara face parte din Spațiul Economic European, adoptând numeroase reguli europene fără a avea influență directă asupra deciziilor, scrie Politico.

Ce probleme apar din statutul actual al Norvegiei

Un exemplu recent invocat de Søreide este disputa privind feroaliajele, unde Uniunea Europeană a impus restricții asupra importurilor din Norvegia. Situația a evidențiat limitele participării indirecte la piața internă europeană.

„A ilustrat foarte clar că facem parte din piața internă, dar asta nu ajută dacă ceva vine din exterior, cum ar fi aceste măsuri de protecție”. Această experiență a alimentat percepția că Norvegia are un rol limitat în raport cu deciziile europene.

Deși țara a integrat în legislația națională mii de acte normative europene, nu participă la stabilirea direcțiilor strategice ale Uniunii. „Faptul că Norvegia nu face parte din UE, dar totuși își transpune legile, înseamnă că țara lipsește în atât de multe domenii”.

Cum evoluează opinia publică și scena politică

De-a lungul ultimelor decenii, majoritatea norvegienilor s-a opus aderării, invocând protejarea resurselor energetice și independența economică. Totuși, în ultimele luni, sondajele indică o creștere a deschiderii față de această perspectivă, potrivit Antena3.

„Simt că există o abordare mai deschisă a problemei în Norvegia. Acum, când auzi dezbateri între toți, de la sectorul de afaceri la organizațiile mari din sectorul privat și oamenii de pe stradă, există o diferență de ton”, a explicat Søreide.

Aceasta a criticat guvernul actual pentru evitarea unei dezbateri publice pe această temă, considerând situația „foarte ciudată în această situație”. În același timp, lidera conservatoare vizează consolidarea partidului și o eventuală candidatură la funcția de prim-ministru în 2029.

Citește și...
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Externe
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
Externe
Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Externe
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte
Externe
Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte
Tensiuni între Ucraina și Ungaria pe tema conductei Drujba și a finanțării europene. Ce soluții caută liderii europeni (VIDEO)
Externe
Tensiuni între Ucraina și Ungaria pe tema conductei Drujba și a finanțării europene. Ce soluții caută liderii europeni (VIDEO)
Fiul prințesei Norvegiei vrea o pedeapsă mai mică: Avocații neagă acuzațiile de viol
Externe
Fiul prințesei Norvegiei vrea o pedeapsă mai mică: Avocații neagă acuzațiile de viol
Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
Externe
Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
Externe
Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
Externe
Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
Ultima oră
23:59 - Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7
23:58 - Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
23:47 - Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
23:30 - Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
23:20 - Play-off în Superliga. Victorie pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo (1-0)
22:57 - Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
22:56 - ANAF publică lista marilor datornici la bugetul de stat. Cum arată clasamentul companiilor și instituțiilor cu restanțe
22:46 - Războiul guvernului cu magistrații. Ce spune Codul penal despre nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
22:27 - A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
22:14 - Aurora boreală va putea fi observată pe cerul Europei. Ce efecte are furtuna geomagnetică din următoarele zile