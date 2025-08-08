B1 Inregistrari!
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic

România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 20:19
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook

Guvernul a dat undă verde oficial pentru licența de exploatare a zăcământului de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, o hotărâre care ar putea transforma această regiune într-un punct esențial pe harta materiilor prime din Europa.

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Radu Miruță, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, preluat de către Agerpres. El a subliniat valoarea acestei resurse, precum și faptul că dreptul de exploatare rămâne în proprietatea statului român.

Cuprins:

  • Pentru ce este folosit Grafitul
  • Ce promite ministrul Economiei, Radu Miruță

Pentru ce este folosit Grafitul

Grafitul este văzut ca un mineral esențial în Uniunea Europeană, având un rol important în fabricarea bateriilor pentru mașini electrice, dispozitive electronice și soluții ecologice.

Pentru a diminua dependența de importuri, în special din China, resursele noastre au câștigat o importanță economică și geopolitică tot mai mare în România, iar exploatarea de la Baia de Fier ar putea pune țțara în rândul exportatorilor.

Ce promite ministrul Economiei, Radu Miruță

Potrivit declarației ministerului, licența va aduce beneficii pentru cetățeni, prin:

  • Crearea de locuri de muncă
  • Atragerea de investiții private în prelucrarea grafitului
  • Impulsionarea dezvoltării economice într-o zonă aflată în declin din punct de vedere industrial

„Am avut grijă de ceea ce este al nostru”, a încheiat Miruță, potrivit sursei citate.

