România face trecerea la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, marcând o schimbare importantă în rutina zilnică. Ajustarea aduce mai multă lumină seara, dar și o zi mai scurtă, resimțită imediat de populație.

Ce înseamnă trecerea la ora de vară

În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile sunt date înainte cu o , astfel încât ora 3:00 devine ora 4:00. Din acest motiv, ziua de duminică va avea doar 23 de ore, fiind cea mai scurtă din acest an.

Această modificare marchează începutul perioadei de vară din punctul de vedere al timpului oficial, fără a schimba durata reală a zilei. În schimb, distribuția luminii naturale se modifică, oferind după-amiezi mai luminoase și seri mai lungi.

Cum reacționează organismul la schimbarea orei

Medicii avertizează că această ajustare influențează ritmul circadian, adică mecanismul intern care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe. În primele zile, pot apărea oboseală, dificultăți de concentrare și tulburări ale somnului.

Aceste efecte sunt, de regulă, temporare, organismul având nevoie de câteva zile pentru a se adapta noului program. Senzația de disconfort poate fi mai pronunțată la persoanele sensibile la modificările de rutină.

Cum va fi afectată circulația trenurilor

anunță că trecerea la ora de vară nu va produce modificări în mersul trenurilor, circulația desfășurându-se conform programului stabilit. Până la ora 03:00, trenurile vor respecta ora de iarnă, după care vor trece la noul sistem.

aflate în circulație în momentul schimbării își vor continua traseul fără opriri suplimentare sau ajustări majore de program. În intervalul 04:00 – 05:00, eventualele suprapuneri de plecări vor fi gestionate în funcție de rangul trenurilor, relatează Adevărul.

În plus, sincronizarea schimbării orei la nivel european asigură desfășurarea normală a traficului feroviar internațional, fără perturbări sau decalaje între țările vecine.

Care este contextul istoric și ce dezbateri există la nivel european

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, fiind aplicată până în 1939, înainte de a fi suspendată în timpul războiului. Sistemul a fost reintrodus în 1979 și standardizat în forma actuală începând cu 1997.

La nivel european, subiectul renunțării la schimbarea sezonieră a orei a fost intens discutat, mai ales după consultarea publică din 2018. Deși Parlamentul European a susținut eliminarea acestui mecanism în 2019, decizia finală rămâne la latitudinea fiecărui stat membru.