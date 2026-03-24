CFR Călători anunță cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară. Vezi ce se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 13:18
Sursă foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară
  2. Ce se întâmplă cu trenurile aflate în circulație și cu cele internaționale

România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie. Ceasurile se dau înainte, astfel că ora 03:00 devine 04:00. CFR Călători anunță că circulația trenurilor va fi adaptată corespunzător acestei schimbări.

Cum vor circula trenurile după trecerea la ora de vară

CFR Călători a transmis marți, 24 martie, că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor, acesta rămânând același ca până acum. Până în noaptea de 28 spre 29 martie, la ora 03:00 (care va deveni 04:00), trenurile vor circula după ora de iarnă.

Odată făcută trecerea la ora de vară, toate plecările și sosirile vor respecta noua oră oficială, însă fără alte ajustări în program. Cu alte cuvinte, orarul rămâne neschimbat, dar va fi raportat la ora de vară.

Ce se întâmplă cu trenurile aflate în circulație și cu cele internaționale

Trenurile de noapte aflate deja în circulație după ora 03:00 își vor continua parcursul fără opriri suplimentare până la destinație. În situația în care plecările acestora se suprapun cu cele programate în intervalul 04:00–05:00, prioritatea va fi acordată în funcție de rangul trenului.

În cazul curselor internaționale, circulația se va desfășura normal între stațiile de frontieră, conform graficelor existente. Pentru a fi la curent cu eventualele modificări, călătorii pot apela numerele de telefon puse la dispoziție de CFR Călători. Informațiile sunt disponibile și pe site-urile oficiale, precum și pe tabelele din principalele gări din țară. Totodată, cei interesați pot solicita detalii direct de la personalul CFR din stații.

