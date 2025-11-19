România este pe ultimul loc în UE când vine vorba despre cursurile care aduc plus valoare candidaților pe piața muncii, relevă o statistică Eurostat. Unul dintre motive e că tinerii văd în jurul lor oameni care se ”descurcă” fără studii și atunci nu mai au pornire să învețe mai mult.

Cum arată topul privind absolvirea studiilor postliceale în UE

Peste trei sferturi dintre românii între 25 și 34 de ani nu și-au continuat după liceu, deși peste 70% dintre angajatori caută oameni cu facultate sau o calificare post-liceală.

Astfel, România e la coada clasamentului privind educația terțiară, cu doar 23%. Prost stau și Ungaria și Italia. În schimb, topul e condus de Irlanda. Peste peste 65% dintre irlandezi au absolvit încă o formă de învățământ după anii obligatorii de școală.

De ce renunță tinerii români la studii

„Într-o comunitate mică, cum e municipiul Giurgiu, copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii. Că nu e nevoie să fii student ca să ai o viață bună. Și în facultate, 48% dintre cei care încep împreună anul I se retrag înaintea licenței. Unii chiar nu fac față. Mulți cred în câștiguri rapide”, a declarat Alina Meclea, inspector Giurgiu, pentru .

O treime dintre liceeni și 10% dintre cursanții de la postliceale dispar treptat din listele de prezență.

Un elev intervievat a povestit care e situația la el:

Reporter: „Mai sunt toți aceia în clasă?”

Elev: „Nu. Mulți s-au lăsat de școală. Nu le place școala, să învețe. Nu vedeau rostul la ore.”

Reporter: „Și ai mai auzit ceva de ei?”

Elev: „Da, dar nu pot să spun că e confidențial.”

Reporter: „Ceva ilegal?”

Elev: „Da.”