Proceduri noi pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii obținute la unități de învățământ din străinătate. Ministerul Educației a emis două ordine care modifică regulile aplicabile recunoașterii și echivalării studiilor la nivel preuniversitar și universitar.
Procesul de recunoaștere a diplomelor pentru studiile preuniversitare și universitare obținute în afara țării este esențială. Beneficiari sunt cei care vor să continue studiile în România sau care vor să profeseze în țara nostră, pe diferite posturi. În acest context, Ministerul Educației a elaborat noi proceduri administrative care vor fi aplicate pentru validarea parcursului educațional. Cele două acte de reglementare sunt:
În ultimii ani, autoritățile din domeniul educației au revizuit cadrul legislativ și a modernizare procesul de echivalare. Noile măsuri urmăresc reducerea birocrației, standardizarea criteriilor de evaluare și asigurarea unui tratament unitar pentru toți solicitanții. Cele două
Noile proceduri pentru recunoașterea studiilor preuniversitare sunt reglementate prin Ordinul nr. 6.627/2025. Actul normativ a intrat recent în vigoare și aduce o serie de modificări. Noile reguli includ posibilitatea transmiterii documentelor în format digital și verificarea electronică a autenticității diplomelor.
Pentru elevii care au absolvit liceul în străinătate, recunoașterea studiilor este necesară în vederea înscrierii la bacalaureat sau direct la universități din România. Procedura implică:
Documentele de echivalare se eliberează de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) titularului, unei rude de gradul I sau unei persoane împuternicite prin procură notarială sau avocațială, reprezentantului angajatorului sau instituției de învățământ din România, astfel:
Pentru diplomele de licență, master sau doctorat obținute în străinătate, procesul de echivalare diferă în funcție de scopul urmărit. Sunt proceduri prevăzute pentru continuarea studiilor, angajare sau recunoaștere profesională. Absolvenții trebuie să depună, în vederea echivalării următoarele documente:
Procesul poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitate și nivelul studiilor. Una dintre cele mai importante schimbări este accesul la platformele online, unde solicitantul poate încărca documentele și poate urmări stadiul cererii și poate descărca decizia finală. Aceste proceduri reduc interacțiunea directă cu ghișeul și scurtează termenele.
Persoanele care au urmat o altă formă de organizare a învățământului obligatoriu, finalizată cu diplomă la o instituție acreditată în străinătate, dar care nu dețin documente școlare care să ateste parcurgerea tuturor claselor din ciclul liceal, trebuie să urmeze anumiți pași pentru echivalare.
Ministerul Educației poate recunoaște și echivala diploma numai după evaluarea perioadei de studii de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Această evaluare este prevăzută de art. 125 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
Cetățenii români, ai statelor UE sau ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (SEE), precum și cetățenii statelor terțe care beneficiază de tratament egal cu cetățenii români sau de o formă de protecție internațională în România, trebuie să includă în dosarul pentru echivalarea sau recunoașterea studiilor și foile matricole anuale pentru nivelul liceal ori alte documente echivalente.
În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării documentului de recunoaștere sau echivalare, CNRED eliberează un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul trebuie să formuleze o cerere însoțită de următoarele documente: