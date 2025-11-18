Proceduri noi pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii obținute la unități de învățământ din străinătate. Ministerul Educației a emis două ordine care modifică regulile aplicabile recunoașterii și echivalării studiilor la nivel preuniversitar și universitar.

Proceduri noi stabilite de Ministerul Educației

Procesul de recunoaștere a diplomelor pentru studiile preuniversitare și universitare obținute în afara țării este esențială. Beneficiari sunt cei care vor să continue studiile în România sau care vor să profeseze în țara nostră, pe diferite posturi. În acest context, Ministerul Educației a elaborat noi proceduri administrative care vor fi aplicate pentru validarea parcursului educațional. Cele două acte de reglementare sunt:

Ordinul nr. 6.586/2025 pentru modificarea și completarea anexei la nr. 4.620/2024 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României, activități de învățământ preuniversitar;

Ordinul nr. 6.627/2025 pentru modificarea și completarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii universitare de scurtă durată, licență, masterat sau postuniversitare eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.508/2024.

În ultimii ani, autoritățile din domeniul educației au revizuit cadrul legislativ și a modernizare procesul de echivalare. Noile măsuri urmăresc reducerea birocrației, standardizarea criteriilor de evaluare și asigurarea unui tratament unitar pentru toți solicitanții. Cele două

Regulile pentru echivalarea studiilor preuniversitare

Noile proceduri pentru recunoașterea studiilor preuniversitare sunt reglementate prin Ordinul nr. 6.627/2025. Actul normativ a intrat recent în vigoare și aduce o serie de modificări. Noile reguli includ posibilitatea transmiterii documentelor în format digital și verificarea electronică a autenticității diplomelor.

Pentru , recunoașterea studiilor este necesară în vederea înscrierii la bacalaureat sau direct la universități din România. Procedura implică:

Depunerea cererii la autoritatea competentă (de regulă, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED);

Prezentarea actelor de studii traduse și legalizate;

Echivalarea materiilor și a notelor în sistemul românesc.

Documentele de echivalare se eliberează de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) titularului, unei rude de gradul I sau unei persoane împuternicite prin procură notarială sau avocațială, reprezentantului angajatorului sau instituției de învățământ din România, astfel:

prin ridicare de la sediul CNRED sau prin servicii de curierat/poștale. Nu sunt trimise prin curier/poștă documentele de recunoaștere sau echivalare emise până la 12 martie 2015, pentru dosarele depuse prin registratura Ministerului Educației și Cercetării;

în format digital cu semnătură electronică, pentru dosarele depuse online prin Punctul de contact unic electronic (PCUe).

Proceduri de recunoaștere a studiilor universitare

Pentru diplomele de licență, master sau doctorat obținute în străinătate, diferă în funcție de scopul urmărit. Sunt proceduri prevăzute pentru continuarea studiilor, angajare sau recunoaștere profesională. Absolvenții trebuie să depună, în vederea echivalării următoarele documente:

Diploma și foaia matricolă, traduse și supralegalizate (acolo unde este necesar);

Documente suplimentare în cazul profesiilor reglementate (ex: medicină, drept, arhitectură).

Procesul poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitate și nivelul studiilor. Una dintre cele mai importante schimbări este accesul la platformele online, unde solicitantul poate încărca documentele și poate urmări stadiul cererii și poate descărca decizia finală. Aceste proceduri reduc interacțiunea directă cu ghișeul și scurtează termenele.

Ce prevăd regulile pentru persoanele care nu dețin documente școlare

Persoanele care au urmat o altă formă de organizare a învățământului obligatoriu, finalizată cu diplomă la o instituție acreditată în străinătate, dar care nu dețin documente școlare care să ateste parcurgerea tuturor claselor din ciclul liceal, trebuie să urmeze anumiți pași pentru echivalare.

Ministerul Educației poate recunoaște și echivala diploma numai după evaluarea perioadei de studii de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Această evaluare este prevăzută de art. 125 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Cetățenii români, ai statelor UE sau ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (SEE), precum și cetățenii statelor terțe care beneficiază de tratament egal cu cetățenii români sau de o formă de protecție internațională în România, trebuie să includă în dosarul pentru echivalarea sau recunoașterea studiilor și foile matricole anuale pentru nivelul liceal ori alte documente echivalente.

Ce se întâmplă în cazul pierderii documentelor de echivalare

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării sau echivalare, CNRED eliberează un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul trebuie să formuleze o cerere însoțită de următoarele documente: