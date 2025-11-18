B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli

Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli

Adrian Teampău
18 nov. 2025, 18:09
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Proceduri noi stabilite de Ministerul Educației
  2. Regulile pentru echivalarea studiilor preuniversitare
  3. Proceduri de recunoaștere a studiilor universitare
  4. Ce prevăd regulile pentru persoanele care nu dețin documente școlare
  5. Ce se întâmplă în cazul pierderii documentelor de echivalare

Proceduri noi pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor de studii obținute la unități de învățământ din străinătate. Ministerul Educației a emis două ordine care modifică regulile aplicabile recunoașterii și echivalării studiilor la nivel preuniversitar și universitar.

Proceduri noi stabilite de Ministerul Educației

Procesul de recunoaștere a diplomelor pentru studiile preuniversitare și universitare obținute în afara țării este esențială. Beneficiari sunt cei care vor să continue studiile în România sau care vor să profeseze în țara nostră, pe diferite posturi. În acest context, Ministerul Educației a elaborat noi proceduri administrative care vor fi aplicate pentru validarea parcursului educațional. Cele două acte de reglementare sunt:

  • Ordinul nr. 6.586/2025 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației nr. 4.620/2024 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat, pe teritoriul României, activități de învățământ preuniversitar;
  • Ordinul nr. 6.627/2025 pentru modificarea și completarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii universitare de scurtă durată, licență, masterat sau postuniversitare eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.508/2024.

În ultimii ani, autoritățile din domeniul educației au revizuit cadrul legislativ și a modernizare procesul de echivalare. Noile măsuri urmăresc reducerea birocrației, standardizarea criteriilor de evaluare și asigurarea unui tratament unitar pentru toți solicitanții. Cele două

Regulile pentru echivalarea studiilor preuniversitare

Noile proceduri pentru recunoașterea studiilor preuniversitare sunt reglementate prin Ordinul nr. 6.627/2025. Actul normativ a intrat recent în vigoare și aduce o serie de modificări. Noile reguli includ posibilitatea transmiterii documentelor în format digital și verificarea electronică a autenticității diplomelor.

Pentru elevii care au absolvit liceul în străinătate, recunoașterea studiilor este necesară în vederea înscrierii la bacalaureat sau direct la universități din România. Procedura implică:

  • Depunerea cererii la autoritatea competentă (de regulă, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED);
  • Prezentarea actelor de studii traduse și legalizate;
  • Echivalarea materiilor și a notelor în sistemul românesc.

Documentele de echivalare se eliberează de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) titularului, unei rude de gradul I sau unei persoane împuternicite prin procură notarială sau avocațială, reprezentantului angajatorului sau instituției de învățământ din România, astfel:

  • prin ridicare de la sediul CNRED sau prin servicii de curierat/poștale. Nu sunt trimise prin curier/poștă documentele de recunoaștere sau echivalare emise până la 12 martie 2015, pentru dosarele depuse prin registratura Ministerului Educației și Cercetării;
  • în format digital cu semnătură electronică, pentru dosarele depuse online prin Punctul de contact unic electronic (PCUe).

Proceduri de recunoaștere a studiilor universitare

Pentru diplomele de licență, master sau doctorat obținute în străinătate, procesul de echivalare diferă în funcție de scopul urmărit. Sunt proceduri prevăzute pentru continuarea studiilor, angajare sau recunoaștere profesională. Absolvenții trebuie să depună, în vederea echivalării următoarele documente:

  • Diploma și foaia matricolă, traduse și supralegalizate (acolo unde este necesar);
  • Documente suplimentare în cazul profesiilor reglementate (ex: medicină, drept, arhitectură).

Procesul poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitate și nivelul studiilor. Una dintre cele mai importante schimbări este accesul la platformele online, unde solicitantul poate încărca documentele și poate urmări stadiul cererii și poate descărca decizia finală. Aceste proceduri reduc interacțiunea directă cu ghișeul și scurtează termenele.

Ce prevăd regulile pentru persoanele care nu dețin documente școlare

Persoanele care au urmat o altă formă de organizare a învățământului obligatoriu, finalizată cu diplomă la o instituție acreditată în străinătate, dar care nu dețin documente școlare care să ateste parcurgerea tuturor claselor din ciclul liceal, trebuie să urmeze anumiți pași pentru echivalare.

Ministerul Educației poate recunoaște și echivala diploma numai după evaluarea perioadei de studii de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Această evaluare este prevăzută de art. 125 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Cetățenii români, ai statelor UE sau ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (SEE), precum și cetățenii statelor terțe care beneficiază de tratament egal cu cetățenii români sau de o formă de protecție internațională în România, trebuie să includă în dosarul pentru echivalarea sau recunoașterea studiilor și foile matricole anuale pentru nivelul liceal ori alte documente echivalente.

Ce se întâmplă în cazul pierderii documentelor de echivalare

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării documentului de recunoaștere sau echivalare, CNRED eliberează un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul trebuie să formuleze o cerere însoțită de următoarele documente:

  • copia actului de studii care a fost recunoscut sau echivalat;
  • copia actului de identitate;
  • dovada achitării taxei, conform normelor legale în vigoare;
  • declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea în una dintre situațiile menționate mai sus.
Tags:
Citește și...
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
Eveniment
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Eveniment
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Eveniment
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Eveniment
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
Eveniment
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Eveniment
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Eveniment
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Eveniment
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Ultima oră
19:14 - Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)
19:01 - Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
18:59 - Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
18:35 - Ciprian Ciucu propune o nouă viziune pentru Bulevardul Magheru: mai mult spațiu pietonal, verde și activitate economică
18:17 - România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Catalin Drula
17:47 - O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
17:36 - Ludovic Orban, primele declarații după ce a fost demis de Nicușor Dan. Ultima discuție dintre cei doi (VIDEO)
17:17 - Apel căte pensionarii români: Nu vă mai lăsați manipulați de politicieni!
17:16 - Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
17:05 - Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”