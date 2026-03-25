Românii aleg pentru masa de sărbători care cântăresc între 20 și 25 de kilograme. În schimb, pentru export sunt preferate exemplarele mult mai mari.

Românii aleg miei mai mici

Obiceiurile tradiționale de consum influențează direct piața locală de carne. În România nu există cerere pentru animalele foarte mari. În schimb, țările precum Arabia Saudită sau Iordania sunt principalele destinații pentru exemplarele masive crescute la noi.

Nicolae Cioranu, crescător din Arad, a explicat acest fenomen.

„În România nu se mănâncă miei mari. În schimb la export pleacă animalele chiar și de peste 30 de kilograme. În schimb pentru piața internă se caută animale de 20-25 de kilograme”, a declarat Nicolae Cioranu pentru Agrointel.ro.

Prețurile estimate atunci când românii aleg carnea de miel

Ciobanii estimează că prețul pentru un kilogram de carne în carcasă va fi între 40 și 45 de lei. Oferta de pe piața internă este asigurată deoarece crescătorii păstrează suficiente efective pentru clienții din țară. Unii fermieri preferă să vândă marfa direct din fermă, în timp ce alții merg în piețe.

„Din câte am înțeles în carcasă va fi prețul undeva la 40-45 lei/kilogram, dar vom vedea. Pentru animalele în viu încă nu știu cum vor fi prețurile, depinde și de cerere”, a precizat Nicolae Cioranu pentru .ro.

Controale stricte în piețe

Autoritatea Națională Fitosanitară a intensificat verificările pentru produsele proaspete. Inspectorii prelevează probe din salată, ceapă verde și spanac pentru a verifica nivelul de pesticide. Aceste acțiuni sunt necesare după ce în anul 2025 au fost descoperite numeroase nereguli.

„În perioada premergătoare sărbătorilor pascale desfășurăm acțiuni de verificare pentru salată, spanac și ceapă verde, produse frecvent consumate în această perioadă”, a declarat Autoritatea Națională Fitosanitară.

Prețurile la legume și fructe cresc și ele

Prețurile la legume și fructe au crescut cu aproximativ 10-15% față de anul trecut. Salata verde costă acum în jur de 6 lei, iar spanacul se vinde cu 15 lei kilogramul. Roșiile și ardeii au prețuri care variază între 25 și 35 de lei pe kilogram.

Din cauza acestor scumpiri, mulți cumpărători cumpără doar strictul necesar. Merele se vând cu prețuri între 6 și 10 lei, iar perele costă 15 lei kilogramul. Autoritatea Națională Fitosanitară promite că va continua monitorizarea calității produselor pe tot parcursul primăverii.