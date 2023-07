Românii care le dau curierilor bacșiș cash: „Am aflat că cel din aplicație rămâne la antreprenorul român”

Mai multe articole din presă au scos la iveală condițiile grele în care lucrează din România.

Circa 2.000 de muncitori străini lucrează ca livratori sau curieri în România, dintr-un total de 27.000 de curieri, conform Ziare.com.

Cât lucrează de fapt un livrator

În contractele lor sunt trecute salarii fixe și un program de 8 ore pe zi, dar mulți dintre muncitori au menționat că au standarde de comenzi de îndeplinit zilnic, în caz contrar li se scade din salariu. Pentru asta, lucrează chiar și 10-12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână.

Această situație este dezbătută și în mediul online. Mulți români au revenit la pentru a se asigura că banii răman la ei.

„Nimic nu se compară cu fericirea din ochii srilankezului care-mi livrează mâncarea când îi înmânez bacșișul cash. Cred că-i vine să mă ia în brațe și cred că ar face-o dacă nu aș fi de două ori cât el din punct de vedere volum.

(am reînceput să dau cash de când am aflat că bacșișul din aplicație rămâne la antreprenorul român care-i angajează la juma’ de preț față de ce li s-a promis când au fost racolați din țara lor)”, a scris un român pe Facebook.

Părerile oamenilor despre bacșișul livratorilor

Părerile sunt împărțite, iar unii cred că nu este adevărat că bacșișul nu ajunge la livratori.

„Foarte urat ce li se întâmplă oamenilor ălora, nu au venit aici să fie exploatați. Cred că cineva ar trebui să facă o investigație și pe tema asta! (personal eu las întotdeauna bacșiș cash)”.

„Este încă o minciună asiatică, tipul în cont este înregistrat ca atare și trebuie distribuit.”

„Da, este distribuit către firma partenera care face livrările. Firma partenera are angajați care la rândul lor nu primesc tips-ul.”

„Eu am întrebat un curier în primăvară dacă primesc bacșișul și mi-a zis că da. De atunci am dat mai des în aplicații, însă nu m-am gândit că se face diferența între români și străini. Sau poate că numai străinii sunt închiriați de la firme de leasing de personal și au alt tratament.”

„Am întrebat și eu un curier cum funcționează bacșișul din aplicație și de atunci îi dau mereu în mână.”

„Am mai auzit și eu asta de la un curier care nu era român și nu am crezut. Acum îmi dau seama că omul avea dreptate. Ce porcărie. O să le dau cash tips de aici încolo și eu.”

„Și chestii ambalate, dacă nu ai cash. Eu am mai dat doze de sucuri, mezeluri și lactate. Adică am dat fix din cumpărături.”

„Eu dau întotdeauna cash. E cel mai sigur dacă vreau că banii să-i rămână celui căruia am vrut eu să-i dau”.