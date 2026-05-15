Românii care vor să călătorească în Olanda, vizați de noi controale. Ce documente sunt obligatorii la graniță

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 10:56
Cuprins
  1. Ce verificări sunt anunțate pentru românii care vor să treacă granița
  2. Cum pot obține asistență românii care vor ajutor
  3. Care sunt datele de contact pentru românii

Românii care vor să călătorească în Regatul Țărilor de Jos trebuie să știe că autoritățile olandeze au prelungit controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026.

Ce verificări sunt anunțate pentru românii care vor să treacă granița

Controalele se bazează pe evaluări de risc și se pot desfășura prin filtre rutiere, în trenurile internaționale sau pe fluxurile de sosire din aeroporturi.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că este foarte important ca actele de identitate să fie valabile pentru a evita orice neplăcere în timpul tranzitului.

„Prin urmare, în cazul în care intenţionaţi să traversaţi frontiera olandeză, este obligatoriu să aveţi asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (paşaport sau carte de identitate)”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe în comunicatul oficial.

Cum pot obține asistență românii care vor ajutor

Pentru cetățenii aflați în dificultate, Ambasada României la Haga pune la dispoziție linii telefonice de contact disponibile non-stop.

În plus, autoritățile încurajează utilizarea platformelor digitale oficiale care oferă actualizări constante despre condițiile de deplasare în străinătate.

Care sunt datele de contact pentru românii

În caz de nevoie, pot fi apelate numerele Secției Consulare: +31 70 354 15 80, +31 70 322 86 12 sau +31 70 331 99 80. Pentru situații cu caracter urgent, românii au la dispoziție numărul de permanență: +31 651 596 107.

