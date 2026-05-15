Proiectul criticat de Ilie Bolojan. Premierul interimar a lansat critici dure, în cadrul unui interviu pentru , la adresa modului în care au fost gestionate anumite proiecte publice, invocând ceea ce a numit „jefuirea bugetului cetățenilor”. La finalul intervenției, acesta a indicat proiectul minicentralelor nucleare de la Doicești drept un exemplu de investiție controversată, despre care spune că a consumat sume uriașe fără rezultate concrete.

Potrivit declarațiilor sale, compania de stat Nuclearelectrica a cheltuit sute de milioane de dolari pentru acest proiect.

În intervenția sa, Ilie a criticat felul în care au fost făcute anumite investiții în sectorul energetic și a susținut că deciziile greșite afectează direct populația.

„Sunt câteva zone ale statului român care dacă sunt administrate bine asta se vede puternic în viața cetățenilor. Dacă sunt administrate prost, asta înseamnă că nu se văd lucrurile. Una este zona de energie. Când blochezi accesul în rețelele de energie, atunci ești în situația în care practic le permiți unora să speculeze, să facă bani, în loc să reduci prețurile la energie pentru toți cetățenii”.

Bolojan a oferit apoi exemplul proiectului SMR de la Doicești.

„Să vă dau un exemplu. Unul din proiectele care s-a vorbit în acești ani a fost SMR de la Doicești. Știți cât a consumat Nuclearelectrica? 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și niște hârtii. Merita asta? În loc să facem investiții cu cap și să negociem clar contractele pentru a investi în nuclear”.

Cum a fost prezentat proiectul minicentralelor nucleare

Proiectul de la Doicești a fost anunțat inițial drept un parteneriat strategic în domeniul energiei, prezentat public ca o investiție americană menită să consolideze securitatea energetică a României.

Demarat în 2022, în perioada în care Ministerul Energiei era condus de Virgil Popescu, proiectul a fost continuat ulterior sub mandatul lui Sebastian Burduja. Planul prevedea dezvoltarea a șase reactoare modulare mici, fiecare cu o capacitate de 77 MW, în județul Dâmbovița.

Proiectul criticat de Ilie Bolojan. Ce controverse există în jurul terenului de la Doicești

În jurul proiectului au apărut și controverse legate de terenul pe care urma să fie realizată investiția.

Potrivit HotNews, terenul a fost cumpărat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas pentru aproximativ cinci milioane de euro, iar ulterior ar fi fost revândut către compania de proiect, în care statul este partener, pentru o sumă de peste 40 de milioane de euro.

Compania este partenerul local al dezvoltatorului american de reactoare modulare mici.

Ce a spus Bolojan despre propriile decizii de guvernare

În aceeași intervenție, Ilie Bolojan a vorbit și despre unele decizii luate în perioada în care a condus Guvernul, admițând că au existat măsuri care au necesitat corecții.

Acesta a explicat că ritmul alert și presiunea guvernării au dus la unele decizii care ulterior au fost reevaluate, inclusiv în privința taxării anumitor clădiri vechi și a unor obligații de raportare fiscală.

Cu toate acestea, Bolojan a insistat că măsurile adoptate au avut ca obiectiv corectarea unor disfuncționalități majore din administrație și economie.