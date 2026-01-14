Românii cu datorii la stat vor apărea pe „lista rușinii”. Guvernul României a publicat recent un proiect important, denumit „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale”. Documentul propune o serie de măsuri menite să reducă cheltuielile în administrația locală și centrală, precum și să crească veniturile bugetelor locale, în vederea respectării țintei privind deficitul bugetar, conform .

Proiectul se află în etapa de transparență decizională, perioadă în care cetățenii pot transmite sugestii și propuneri, fără însă ca acestea să fie obligatoriu preluate în forma finală a legii.

Cum va fi redus numărul funcțiilor și cheltuielile din sectorul public

Conform notei de fundamentare, scopul principal este consolidarea sustenabilității financiare a României prin de funcționare ale instituțiilor publice și autorităților locale, dar și prin stimularea colectării taxelor și impozitelor.

Guvernul subliniază că finanțarea serviciilor publice trebuie să fie sustenabilă și să se bazeze pe fonduri publice gestionate eficient, pentru a respecta angajamentele privind deficitul bugetar.

Ce schimbări aduce „lista rușinii”

O prevedere importantă și foarte discutată este extinderea „listei rușinii” și asupra persoanelor fizice care înregistrează datorii către bugetele locale. Până acum, această listă includea în special persoanele juridice.

Proiectul obligă organele fiscale să publice atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, cu sumele datorate, pe site-urile proprii și în Monitorul Oficial Local. Scopul este de a crește transparența și presiunea publică asupra celor care nu-și respectă obligațiile fiscale.

Ce înseamnă „lista contribuabililor corecți”

În paralel, proiectul introduce o listă nouă, care va cuprinde contribuabilii, persoane fizice și juridice, care și-au achitat la termen taxele și impozitele, fără restanțe.

Guvernul motivează această inițiativă prin dorința de a crește vizibilitatea celor care respectă legea fiscală, stimulând astfel conformarea voluntară a celorlalți.

Listele cu contribuabilii corecți vor fi publicate pe site-urile autorităților fiscale centrale și locale, urmând aceleași reguli de transparență ca în cazul listelor de datornici.