B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”

Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am 'aruncat' un inel să pot să plătesc"

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 11:43
Cozi la plata impozitelor locale. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Reducere mai mare la plata impozitelor online, în unele orașe
  2. Cum s-au chinuit românii să facă rost de bani pentru plata impozitelor

Românii se înghesuie la ghișee să-și plătească impozitele locale, căci marți, 31 martie, e ultima zi în care se mai aplică reducerea. Unii s-au împrumutat, alții chiar și-au lăsat bijuteriile la amanet să facă rost de bani, căci taxele sunt mult mai mari decât în anii trecuți.

Reducere mai mare la plata impozitelor online, în unele orașe

Pe holurile Primăriei Oradea era aglomerație mare. Oamenii au venit pe final de martie să-și plătească impozitele, știind că de acum încolo nu vor mai beneficia de reducere. Însă unii au aflat cu surprindere că bonificația de 10% se aplică doar la plata online. La ghișeu, reducerea e de doar 4%.

„Acum am aflat la ghişeu că numai 4% e bonificaţia. Am crezut că 10% e şi aici, de asta nu am plătit online. Am avut bani puşi deoparte, că de unde să tai, nu îţi ajung banii de la o lună la alta”, a spus o doamnă.

Oamenii se plâng de impozitele mult majorate: „Pe clădire a fost dublu. La apartament care e de 50 de ani, să fie dublu? 200 şi ceva am avut anul trecut şi acum e 400 sau 5”.

Cum s-au chinuit românii să facă rost de bani pentru plata impozitelor

Unii n-au putut economisi banii de impozit până la final de martie, așa că s-au împrumutat sau chiar au mers la amanet, informează Observator.

„Am împrumutat, ca să pot să vin să achit până pe 31”, a spus o doamnă care stătea la rând în Constanța să-și achite dările.

Iar o femeie din Ploiești s-a plâns: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am „aruncat” un inel şi am luat zece milioane să pot să îmi plătesc impozitul”.

Impozitele locale pot fi achitate până la finalul lunii septembrie. După această dată, se aplică penalizări pentru fiecare zi de întârziere.

Tags:
Citește și...
