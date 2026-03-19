B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Termen limită aproape! Reducerea de 10% la impozite dispare. Câți bani pot pierde contribuabilii dacă nu își achită taxele locale

Termen limită aproape! Reducerea de 10% la impozite dispare. Câți bani pot pierde contribuabilii dacă nu își achită taxele locale

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 07:55
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Până când pot beneficia românii de reducerea de 10% la plata impozitelor locale
  2. Cât poți economisi oamenii dacă îți plătești impozitele la timp
  3. Ce se întâmplă dacă depășești termenul de plată
  4. Când apar penalitățile și ce riști dacă nu îți plătești impozitele la timp
  5. Care sunt taxele și impozitele locale pe care trebuie să le plătească românii

Vrei să plătești mai puțin? Acum ai ocazia. Contribuabilii care își achită integral taxele locale în avans pot beneficia de o reducere de 10%. Atenție însă, bonificația se acordă doar pentru plățile efectuate până la 31 martie 2026, inclusiv.

Până când pot beneficia românii de reducerea de 10% la plata impozitelor locale

Plata anticipată a impozitelor locale aduce un avantaj clar pentru contribuabili. Aceștia pot beneficia de o reducere de 10% dacă achită integral sumele datorate până la 31 martie 2026, inclusiv. Totuși, nu orice plată oferă dreptul la această bonificație. Este necesar ca obligațiile pentru întregul an să fie stinse complet.

Achitarea parțială a impozitelor nu permite acordarea reducerii. Nici plata în două tranșe nu oferă acest beneficiu, chiar dacă sunt respectate termenele legale. Facilitatea este destinată exclusiv celor care aleg plata integrală în avans. În acest fel, contribuabilii pot economisi bani printr-un gest simplu și rapid.

Cât poți economisi oamenii dacă îți plătești impozitele la timp

Reducerea de 10% se vede cel mai clar într-un exemplu concret. Pentru un impozit anual de 1.000 de lei, achitat integral până la 31 martie, se aplică bonificația. În acest caz, suma de plată scade la 900 de lei. Practic, contribuabilul păstrează în buzunar 100 de lei, fără niciun efort suplimentar.

Diferența apare în momentul în care alegi plata în două tranșe. Chiar dacă respecți termenele, bonificația nu se mai aplică. Astfel, vei achita întreaga sumă de 1.000 de lei, fără nicio reducere. Cu alte cuvinte, plata anticipată integrală nu doar simplifică lucrurile, ci aduce și un câștig direct.

Ce se întâmplă dacă depășești termenul de plată

Depășirea termenului de 31 martie înseamnă pierderea automată a reducerii de 10%. Impozitele pot fi achitate și după această dată, dar fără niciun avantaj financiar. Dacă însă sunt ignorate și termenele legale de plată, apar consecințe suplimentare.

Contribuabilii pot fi obligați să achite majorări de întârziere, stabilite conform legislației în vigoare. Altfel spus, amânarea nu doar că anulează reducerea, ci poate aduce și costuri în plus.

Când apar penalitățile și ce riști dacă nu îți plătești impozitele la timp

Neplata impozitelor la termen atrage automat costuri suplimentare, sub formă de dobânzi și penalități de întârziere. Acestea se calculează zilnic, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la achitarea integrală a datoriei. Conform legislației fiscale, penalitatea este de 0,01% pe zi. De exemplu, pentru o datorie de 1.000 de lei se adaugă 0,1 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Important de știut este că aceste penalități nu elimină obligația de a plăti și dobânzile aferente. Dacă datoriile nu sunt achitate de bunăvoie, autoritățile pot trece la executare silită. Procedura începe prin transmiterea unei somații. Dacă în termen de 15 zile nu se face plata sau nu se inițiază o mediere, se aplică măsuri precum poprirea conturilor, sechestrul bunurilor sau alte acțiuni legale pentru recuperarea sumelor datorate.

Care sunt taxele și impozitele locale pe care trebuie să le plătească românii

Impozitele și taxele locale acoperă mai multe tipuri de obligații, stabilite prin Codul Fiscal. Printre acestea se numără impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, precum și taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor. De asemenea, sunt incluse taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, dar și alte taxe speciale sau locale.

În practică, cele mai cunoscute și frecvent achitate sunt impozitul pe clădiri, pe teren și pe mașini. Pentru aceste obligații principale se aplică și reducerea de 10%, dacă sunt achitate integral până la termenul stabilit.

Tags:
