Roșiile românești, mai scumpe ca niciodată. Prețuri de până la 100 de lei/kg în piețe

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 19:56
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât vor costa, de fapt, primele roșii românești
  2. Cât ne mai costă iarna și scumpirile din agricultură

Roșiile românești se anunță un adevărat lux în luna martie. Cine va dori să le guste printre primii trebuie să fie pregătit. Prețul poate ajunge chiar și la 100 de lei pentru un kilogram.

Producătorii spun că prețurile explozive sunt consecința directă a iernii grele. Aceasta i-a obligat să bage mâna adânc în buzunar pentru încălzirea solarelor.

Cât vor costa, de fapt, primele roșii românești

Drumul primelor roșii autohtone până pe tarabe nu va fi deloc ieftin în acest sezon. Deși sunt așteptate spre finalul lunii martie, cumpărătorii ar trebui să se pregătească pentru un adevărat șoc la preț.

Portofelul va avea serios de suferit. Explicațiile vin din două direcții, iarna grea și specula din piețe.

„La producător prima tomată ar trebui să apară undeva la 50-60 de lei pe kilogram. La tarabă tomata ar putea să fie 70, 80 poate până la 100 de lei pe killogram”, a transmis președintele Sindicatului Producătorilor Agricol, notează observatornews.ro.

Cât ne mai costă iarna și scumpirile din agricultură

Valul de scumpiri i-a lovit în plin pe fermieri, iar efectele se vor vedea rapid pe tarabe. Energia electrică a ajuns de aproape patru ori mai scumpă, crescând de la 40 de bani la 1 leu și 60 de bani pe kilowatt-oră. În același timp, prețul lemnelor și al combustibilului s-a dublat sau chiar s-a triplat. Pe lângă aceste costuri uriașe, vremea rece a dat peste cap culturile timpurii.

„Ne-am lovit de această iarnă, cu temperaturi scăzute. Toate acestea se vor resfrânge într-un colț de preț. S-a consumat cu cel puțin 35–40% mai mult decât anul trecut”, a mai precizat președintele Sindicatului Producătorilor Agricol.

În acest context, cumpărătorii privesc cu îngrijorare spre viitoarele prețuri, mai ales că în Europa kilogramul de roșii nu depășește 30 de lei.

