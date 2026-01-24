B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Românii plătesc accize mai mari cu 10% la gaze, carburanți și electricitate. Ce promite ministrul Energiei

Românii plătesc accize mai mari cu 10% la gaze, carburanți și electricitate. Ce promite ministrul Energiei

Adrian Teampău
24 ian. 2026, 23:00
Românii plătesc accize mai mari cu 10% la gaze, carburanți și electricitate. Ce promite ministrul Energiei
Sursa Foto: Facebook - Bogdan Ivan
Cuprins
  1. Ce promite ministrul Energiei
  2. Bogdan Ivan arată spre Sebastian Burduja

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că s-a opus creşterii accizelor, de la 1 ianuarie, cu 10% pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibil.

Ce promite ministrul Energiei

Bogdan Ivan susține că s-a opus la propunerea de majorare a accizelor la carburant, electricitate și gaze naturale. Se pare, însă, că nu i-a prea ieșit. Așa că promite să lupte pentru reducerea prețurilor, atunci când deficitul o va permite. Ministrul Energiei se laudă că a redus specula cu și a păstrat

„M-am opus şi în adrese oficiale creşterii accizelor la 1 ianuarie cu 10% la gaze, energie electrică şi combustibil, la energie 48%. În cazul carburanţilor este foarte simplu, din acciză poţi să reduci 30-40 de bani oricând. Aşa cum ai crescut, poţi să şi reduci. Da, odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligaţi să facem acest lucru, pentru că în timpul în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, atunci când situația deficitului bugetar va permite, o să militeze pentru reducerea accizelor la carburant. Greu de crezut că va reuși, dat fiind că accizele reprezintă un venit sigur al statului, ușor de încasat.

„Reducerea cu 10%. La revenire la starea iniţială din 31 decembrie 2025. Dacă scădem din cât e acum, 7,90 lei motorina, 7,60 lei benzina, ne ducem la 7,37 lei benzina. În clipa în care vom avea o situaţie mai bună a deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan arată spre Sebastian Burduja

Ministrul Energiei îl învinovățește, indirect pe Sebastian Burduja, predecesorul său, în prezent consilier al premierului Bolojan pentru dezastrul produs la liberalizarea prețurilor la energie. El arată că mai mult de jumătate din creșterea inflației în 2025 se datorează felului în care s-a eliminat plafonarea.

„Marea pondere de 60% în creşterea inflaţiei din 2025 s-a datorat eliminării, plafonării preţului la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs şi serviciu pe care românii l-au consumat. Am început, dar atunci am luat mai multe decizii, că am limitat specula, am început noi capacităţi de producţie şi de stocare a energiei electrice, iar astăzi pot să vă spun că ofertele care erau la începutul lui iulie – 1,55 lei şi 1,60 lei – sunt aproape un milion de români care în 2025 şi-au schimbat operatorul şi plătesc astăzi facturi cu 30-35% mai mici”, a arătat Bogdan Ivan.

În acest context de austeritate, ministrul îi îndeamnă pe români să citească lunar și să trimită operatorilor indexul la energie și gaze naturale pentru a evita facturile uriașe la regularizare.

„De asemenea, îi rog pe oameni să se uite foarte clar, să citească contorul lunar, să trimită acel index, ca să nu aibă o factură de 50 lei, 70 de lei timp de 3 luni, pe perioada de iarnă şi de consum foarte mare, şi poate să vină regularizarea la 3 luni cu 400-500 de lei. E un şoc psihologic când îţi vine o facturã de 500 de lei la electricitate”, a mai spus Ivan.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
Politică
Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
Politică
Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
Politică
Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Politică
Președintele României i-a confruntat pe contestatarii care l-au huiduit la Focșani și la Iași: „Aveți respectul meu… Este un drept pe care l-ați câștigat” (VIDEO)
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Politică
Nicușor Dan le recomandă elevilor să își continue studiile universitare în România. Cum apreciază președintele sistemul universitar românesc
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Politică
Vizită oficială la Berlin: Bolojan va fi întâmpinat cu onoruri militare de Friedrich Merz
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Politică
Nicușor Dan, mesaj direct pentru elevi și profesori de Mica Unire. Ce valori spune președintele că trebuie apărate astăzi
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Politică
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Politică
Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Politică
Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali. Grecia înăsprește legislația în domeniul migrației
23:36 - O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia programată duminica viitoare. Cum văd americanii relația dintre ruși și ucraineni
23:12 - Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Autoritățile au stabilit identitatea victimei. Noi înregistrări video UPDATE
22:37 - Nicușor Dan pune tensiunile din coaliție pe seama democrației. Cât credit îi mai dă lui Ilie Bolojan
22:12 - Politica trebuie făcută în mijlocul cetăţenilor. Nicușor Dan a explicat de ce a mers la Focșani și la Iași pe 24 ianuarie. Atac subtil la Ilie Bolojan
21:38 - Alertă copil dispărut în București. Site-ul Poliției Române a căzut din cauza accesărilor. Minorul a fost găsit
20:44 - Operațiune de salvare ca-n filme într-un caz de violență domestică. Polițiștii SAS au eliberat o femeie și un copil de un an din locuința fostului partener
20:13 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25 – 31 ianuarie 2026: „Atât România cât și noi trebuie să înțelegem că avem o misiune în 2026” (VIDEO)
18:47 - Nicușor Dan păstrează misterul legat de viitorii șefi ai serviciilor secrete. Ce spune despre numele vehiculate în presă
17:54 - Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi