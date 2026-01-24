Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că s-a opus creşterii accizelor, de la 1 ianuarie, cu 10% pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibil.

Ce promite ministrul Energiei

Bogdan Ivan susține că s-a opus la propunerea de . Se pare, însă, că nu i-a prea ieșit. Așa că promite să lupte pentru reducerea prețurilor, atunci când deficitul o va permite. Ministrul Energiei se laudă că a redus specula cu și a păstrat

„M-am opus şi în adrese oficiale creşterii accizelor la 1 ianuarie cu 10% la gaze, energie electrică şi combustibil, la energie 48%. În cazul carburanţilor este foarte simplu, din acciză poţi să reduci 30-40 de bani oricând. Aşa cum ai crescut, poţi să şi reduci. Da, odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligaţi să facem acest lucru, pentru că în timpul în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, atunci când situația deficitului bugetar va permite, o să militeze pentru reducerea accizelor la carburant. Greu de crezut că va reuși, dat fiind că accizele reprezintă un venit sigur al statului, ușor de încasat.

„Reducerea cu 10%. La revenire la starea iniţială din 31 decembrie 2025. Dacă scădem din cât e acum, 7,90 lei motorina, 7,60 lei benzina, ne ducem la 7,37 lei benzina. În clipa în care vom avea o situaţie mai bună a deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan arată spre Sebastian Burduja

Ministrul Energiei îl învinovățește, indirect pe , predecesorul său, în prezent consilier al premierului Bolojan pentru dezastrul produs la liberalizarea prețurilor la . El arată că mai mult de jumătate din în 2025 se datorează felului în care s-a eliminat plafonarea.

„Marea pondere de 60% în creşterea inflaţiei din 2025 s-a datorat eliminării, plafonării preţului la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs şi serviciu pe care românii l-au consumat. Am început, dar atunci am luat mai multe decizii, că am limitat specula, am început noi capacităţi de producţie şi de stocare a energiei electrice, iar astăzi pot să vă spun că ofertele care erau la începutul lui iulie – 1,55 lei şi 1,60 lei – sunt aproape un milion de români care în 2025 şi-au schimbat operatorul şi plătesc astăzi facturi cu 30-35% mai mici”, a arătat Bogdan Ivan.

În acest context de , ministrul îi îndeamnă pe români să citească lunar și să trimită operatorilor indexul la energie și gaze naturale pentru a evita facturile uriașe la regularizare.

„De asemenea, îi rog pe oameni să se uite foarte clar, să citească contorul lunar, să trimită acel index, ca să nu aibă o factură de 50 lei, 70 de lei timp de 3 luni, pe perioada de iarnă şi de consum foarte mare, şi poate să vină regularizarea la 3 luni cu 400-500 de lei. E un şoc psihologic când îţi vine o facturã de 500 de lei la electricitate”, a mai spus Ivan.