S-a aflat cine este pilotul care a aterizat cu elicopterul într-o benzinărie din Curtea de Argeş. Unde era înmatriculată aeronava (VIDEO)

Situație inedită în Curtea de Argeş. .

Cine era pilotul care a aterizat cu elicopterul în benzinărie

Aeronava era înmatriculată în Statele Unite și era pilotată de un cetăţean german, informează .

Acesta ar fi aterizat cu elicopterul în benzinăria din pentru a-l alimenta, după ce rămăsese fără combustibil. În momentul în care a decis să aterizeze cu elicopterul în stația peco, se aflau mai multe mașini acolo, dar pilotul nu a ţinut cont şi a aterizat cu aparatul de zbor pentru a alimenta.

Ce spun experții în aviaţie

Experţii în aviaţie spun că ar fi trebuit ca spațiul să fie asigurat de autorităţi în momentul aterizării elicopterului, cu scopul de a nu răni pe cineva.

Autoritatea Aeronautică Civilă face acum o anchetă, să verifice acest caz, iar pilotul riscă acum să rămână fără licenţa de zbor în cazul în care se constată că a pus în pericol viaţa celor din jur.

Un elicopter militar american a aterizat în urmă cu trei ani în sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle

Un elicopter militar american Black Hawk a devenit celebru în România în urmă cu trei ani după ce din București, iar imaginile au devenit rapid virale.

„Ăsta vine şi mai aproape. Wow! Asta zici că aterizează. Să dea naibii! Aterizează ăla. Ia uite, mamă! A distrus…”, „M-am gândit că cade pe mine, nu am ştiut ce se întâmplă. Am fugit!” sau „Niciodată nu am auzit casa vibrând în halul ăsta, am crezut că e cutremur. Doamne, vibra casa! Zic, Doamne, ce se întâmplă?”, sunt doar au spus unii oameni care au văzut elicopterul în sensul giratoriu din București.