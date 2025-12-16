B1 Inregistrari!
Domeniul în care salariile au crescut semnificativ în ultima lună. Cum s-au modificat veniturile bugetarilor

16 dec. 2025, 17:23

16 dec. 2025, 17:23
Domeniul în care salariile au crescut semnificativ în ultima lună. Cum s-au modificat veniturile bugetarilor
Cuprins
  1. Cu cât a crescut salariul mediu net din România
  2. Domeniile în care salariul mediu net a crescut cel mai mult, în România
  3. Creşteri moderate în sectorul bugetar

Salariul mediu net din România a crescut în luna octombrie 2025, ajungând la 5.492 de lei. Cele mai mari venituri s-au înregistrat în sectorul IT, iar cele mai mici în domeniul HoReCa. 

Cu cât a crescut salariul mediu net din România

Potrivit datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, în octombrie 2025, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.152 de lei. Acesta a fost mai mare cu 74 de lei faţă de septembrie, adică a crescut cu 0,8%.

Cele mai mari salarii au fost raportate în serviciile de tehnologia informaţiei, sectorul rămând astfel pe primul loc la nivel național. Aici, câştigul mediu net a ajuns la 11.810 lei.

La polul opus s-au aflat românii care lucrează în hoteluri şi restaurante. Salariul mediu net din acest sector a fost de 3.396 de lei, domeniul HoReCa continuând să fie unul dintre cele mai slab plătite. Nivelul veniturilor angajaților din acest sector rămâne cu mult sub media naţională.

Domeniile în care salariul mediu net a crescut cel mai mult, în România

Faţă de septembrie 2025, cele mai mari creşteri s-au înregistrat în sectorul de producție a calculatoarelor și a produselor electronice şi optice. În acest domeniu, majorările salariate au fost de 12,9%. Alte creşteri importante au fost raportate în tranzacţii imobiliare. Procentele au variat între 4% şi 5,5%.

Nu în toate domeniile angajații au avut parte de o creștere a venitului. Cele mai mai scăderi au avut loc  în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (-14,2%). Lista domeniilor în care salariul mediu net a suferit scăderi continuă cu extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (-13,9%). Și angajații din servicii anexe extracţiei, precum fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria metalurgică, s-au confruntat cu micșorări de venituri între 5,5% şi 8,5%.

Creşteri moderate în sectorul bugetar

În sectorul public, salariile au crescut uşor în octombrie. Învăţământul a înregistrat un avans de 2,4%, influențat de plata cu ora a cadrelor didactice.

În administraţia publică, salariile au crescut cu 0,8%, iar în sănătate şi asistenţă socială, cu 0,2%. Creșterile au fost mai temperate faţă de mediul privat.

