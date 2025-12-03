Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a declarat că premisa în construcția bugetului pe 2026 este că nu va crește iar TVA anul viitor.

Declarațiile au fost fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Alexandru Nazare, declarații despre TVA

„Vom demara în perioada următoare discuțiile asupra proiecției pe buget pentru 2026. Am spus de mai multe ori că nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luat în calcul, că se vehicula acest lucru. Plecăm de la ipoteza că TVA rămâne neschimbat pentru 2026. Bineînțeles că discuțiile vor fi complexe, pe câteva săptămâni.

Tocmai am închis rectificarea bugetară și de săptămîna viitoare vom începe pregătirile pentru elaborarea bugetului pe 2026”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta a precizat apoi că în privința TVA în HoReCa chestiunea e „aparte”: „Vom avea o discuție în coaliție legate de încasările în HoReCa pe ultimele luni de vară și repet că înclinăm pentru a menține TVA la 11% în 2026, dar o decizie va fi luată în coaliție, că așa e normal”.

Alexandru Nazare, despre taxa pe sere și solarii

Întrebat cum răspunde acuzației lui Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, că a introdus pe furiș pe sere și solarii, titularul de la Finanțe a răspuns: „Nu cred că putem vorbi de o chestine de acest gen, că am avut discuții în coaliție, a fost un grup de lucru care a cuprins foarte mulți reprezentanți ai asciațiilor, inclusiv din zona de administrație locală. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. Plus că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament. Repet, dacă sunt chestiuni punctuale de îmbunătățit, cu argumente, le putem purta, dar nu ne ajută să vorbim de ele în spațiul public, că oamenii așteaptă de la noi rezultate”.

Alexandru Nazare a afirmat apoi că România era în întârziere doi ani cu jalonul din PNRR pe impozitarea proprietății și risca să piardă bani europeni dacă nu făcea reforma.