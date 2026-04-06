Lunea Mare marchează începutul Săptămânii Patimilor. Este o perioadă de reculegere și pregătire sufletească pentru creștinii ortodocși. În 2026, această zi este celebrată pe 6 aprilie. Ea aduce în prim-plan rugăciunea, liniștea și reflecția asupra jertfei lui Hristos. În biserici sunt oficiate denii și slujbe speciale, care îi ajută pe credincioși să înțeleagă mai profund semnificația Învierii. a explicat pentru Digi24 principalele tradiții și obiceiuri ale acestei zile.

Ce simbolizează Lunea Mare din Săptămâna Patimilor

aduce în atenția credincioșilor simboluri și pilde cu o profundă încărcătură spirituală, menite să pregătească sufletul pentru Învierea Domnului. Printre cele mai grăitoare se află figura Patriarhului Iosif, fiul lui Iacob, vândut de frații săi și ajuns în Egipt. Suferința sa este interpretată ca o prefigurare a trădării și jertfei lui Hristos, vândut de Iuda pentru mântuirea lumii, potrivit basilica.ro.

Mesajul transmis este unul profund și plin de semnificație. Nedreptatea poate fi transformată, prin voința divină, într-un act de iubire și răscumpărare. În același timp, Denia de Luni aduce în prim-plan imaginea smochinului neroditor, blestemat de Mântuitor pentru lipsa de rod. Acest simbol arată că adevărata credință trebuie susținută prin fapte. Pilda evidențiază și ideea de dreptate divină. Fiecare om va fi judecat în funcție de roadele spirituale pe care le-a adus de-a lungul vieții.

Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în Lunea Mare

Lunea Mare aduce o chemare la liniște, rugăciune și participare sinceră la slujbele bisericii, în special la denia serii. Credincioșii sunt îndemnați să trăiască fiecare moment cu atenție și deschidere. Gesturile simple, precum aprinderea lumânărilor, cântările sau răspunsurile din timpul slujbei, devin astfel acte de apropiere de Dumnezeu.

„Cel mai important îndemn pentru credincioși este să participe cu inima deschisă la denia serii, dar și la toate slujbele solemne desfășurate pe parcursul întregii Săptămâni a Patimilor. Aprinderea lumânărilor, urmarea corului și răspunsurile preotului nu sunt doar gesturi ritualice, ci forme prin care sufletul se pregătește să trăiască intens semnificația sacrificiului lui Hristos. În momentele de reculegere, aplecarea în genunchi sau rugăciunea în liniște devin acte de smerenie și comuniune spirituală, prin care . Postul și pregătirea trupului completează această experiență, astfel încât întreaga ființă să fie prezentă, trup și suflet, în cadrul privegherii sacre. Chiar și cei care participă pentru prima dată la slujbă pot simți frumusețea și profunzimea ceremoniilor”, a explicat preotul Dan Damaschin pentru sursa menționată.

În același timp, această zi este dedicată și armoniei în familie și ordinii în gospodărie. Curățenia locuinței capătă o semnificație simbolică, reflectând dorința de echilibru interior și pregătirea pentru lumina sărbătorii. În unele regiuni, tradițiile includ îngrijirea grădinii sau plantarea smochinului, gesturi care trimit la pilda smochinului neroditor și evidențiază importanța faptelor, a consecvenței și a implicării în viața de zi cu zi.