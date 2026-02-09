B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu

Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 09:16
Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce a devenit Luna prioritatea absolută pentru SpaceX
  2. Cum se leagă noile declarații de informațiile din presa internațională
  3. Ce rol joacă competiția globală
  4. Cum se reflectă noile ambiții și în strategia Tesla

Elon Musk a anunțat o schimbare majoră de direcție pentru SpaceX, compania sa aerospațială, mutând accentul de pe Marte către Lună. Declarațiile sale indică o accelerare a ambițiilor spațiale, într-un context geopolitic și tehnologic tot mai competitiv.

De ce a devenit Luna prioritatea absolută pentru SpaceX

Musk a transmis duminică, pe rețeaua sa de socializare X, că SpaceX își concentrează eforturile pe construirea unui „oraș care să crească singur” pe Lună. El susține că un astfel de proiect ar putea fi realizat în mai puțin de zece ani, într-un calendar considerat mai realist.

Deși obiectivul colonizării planetei Marte rămâne valabil, fondatorul SpaceX a explicat schimbarea de ritm, afirmând că „prioritatea absolută este securizarea viitorului civilizației, iar Luna este mai rapidă”. Planurile pentru un oraș marțian ar urma să fie reluate peste cinci până la șapte ani.

Cum se leagă noile declarații de informațiile din presa internațională

Anunțurile lui Musk vin după un articol publicat de The Wall Street Journal, care arată că SpaceX a informat investitorii despre prioritizarea misiunilor lunare. Potrivit publicației, compania ar viza o aselenizare fără echipaj uman în martie 2027, mutând temporar Marte pe plan secund.

Această abordare contrastează cu declarațiile anterioare ale miliardarului, care susținea inclusiv anul trecut că o misiune fără echipaj uman spre Marte ar putea avea loc până la finalul lui 2026. 

Ce rol joacă competiția globală

Statele Unite se află într-o competiție directă cu China pentru revenirea oamenilor pe Lună în acest deceniu, după o pauză de peste cincizeci de ani. Ultima misiune cu echipaj uman a fost Apollo 17, în 1972.

În acest context, Musk a anunțat recent că SpaceX a achiziționat xAI, compania sa de inteligență artificială fondată în 2023. Tranzacția evaluează SpaceX la un trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde, potrivit Reuters. Analiștii consideră mutarea un pas spre dezvoltarea centrelor de date spațiale, mai eficiente energetic.

Cum se reflectă noile ambiții și în strategia Tesla

Reorientarea nu se limitează la SpaceX, deoarece Musk împinge și Tesla într-o direcție diferită, axată pe tehnologie avansată. Compania intenționează să investească 20 de miliarde de dolari anul acesta în conducere autonomă și roboți, potrivit HotNews. Pentru a accelera tranziția, Musk a anunțat luna trecută oprirea producției a două modele la fabrica din California, pentru a face loc roboților umanoizi Optimus.

Tags:
Citește și...
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
Eveniment
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Eveniment
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii
Eveniment
Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii
Rogobete explică noile reguli privind plata concediilor medicale: Aproape 10% din bugetul Sănătății luam de la gura bolnavului și dădeam în concediile inventate ale unora. Nu mai puteam continua așa (VIDEO)
Eveniment
Rogobete explică noile reguli privind plata concediilor medicale: Aproape 10% din bugetul Sănătății luam de la gura bolnavului și dădeam în concediile inventate ale unora. Nu mai puteam continua așa (VIDEO)
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Eveniment
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Eveniment
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Eveniment
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
Eveniment
Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
Eveniment
Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Ultima oră
10:12 - Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
10:10 - Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
10:09 - Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
10:06 - Zi importantă pentru Călin Georgescu la instanță. Tribunalul hotărăște dacă dosarul de propagandă legionară ajunge la judecată
09:41 - Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
09:28 - Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
09:04 - Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
09:03 - Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
08:49 - El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
08:41 - Program încărcat în Parlament. Deputații și senatorii nevoiți să muncească din prima zi a săptămânii