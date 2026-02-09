Elon Musk a anunțat o schimbare majoră de direcție pentru SpaceX, compania sa aerospațială, mutând accentul de pe Marte către Lună. Declarațiile sale indică o accelerare a ambițiilor spațiale, într-un context geopolitic și tehnologic tot mai competitiv.

De ce a devenit Luna prioritatea absolută pentru SpaceX

a transmis duminică, pe rețeaua sa de socializare X, că SpaceX își concentrează eforturile pe construirea unui „oraș care să crească singur” pe Lună. El susține că un astfel de proiect ar putea fi realizat în mai puțin de zece ani, într-un calendar considerat mai realist.

Deși obiectivul colonizării planetei Marte rămâne valabil, fondatorul SpaceX a explicat schimbarea de ritm, afirmând că „prioritatea absolută este securizarea viitorului civilizației, iar Luna este mai rapidă”. Planurile pentru un oraș marțian ar urma să fie reluate peste cinci până la șapte ani.

Cum se leagă noile declarații de informațiile din presa internațională

Anunțurile lui Musk vin după un articol publicat de , care arată că SpaceX a informat investitorii despre prioritizarea misiunilor lunare. Potrivit publicației, compania ar viza o aselenizare fără echipaj uman în martie 2027, mutând temporar Marte pe plan secund.

Această abordare contrastează cu declarațiile anterioare ale miliardarului, care susținea inclusiv anul trecut că o misiune fără echipaj uman spre Marte ar putea avea loc până la finalul lui 2026.

Ce rol joacă competiția globală

Statele Unite se află într-o competiție directă cu China pentru revenirea oamenilor pe Lună în acest deceniu, după o pauză de peste cincizeci de ani. Ultima misiune cu echipaj uman a fost Apollo 17, în 1972.

În acest context, Musk a anunțat recent că , compania sa de inteligență artificială fondată în 2023. Tranzacția evaluează SpaceX la un trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde, potrivit . Analiștii consideră mutarea un pas spre dezvoltarea centrelor de date spațiale, mai eficiente energetic.

Cum se reflectă noile ambiții și în strategia Tesla

Reorientarea nu se limitează la SpaceX, deoarece Musk împinge și Tesla într-o direcție diferită, axată pe tehnologie avansată. Compania intenționează să investească 20 de miliarde de dolari anul acesta în conducere autonomă și roboți, potrivit HotNews. Pentru a accelera tranziția, Musk a anunțat luna trecută oprirea producției a două modele la fabrica din California, pentru a face loc roboților umanoizi Optimus.