Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 19:11
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cum funcționează noul sistem de scanare
  2. Ce schimbări aduce în controlul rutier
  3. În ce context apare acest sistem

Polițiștii vor putea identifica rapid vehicule suspecte fără a mai opri șoferii în trafic, datorită unei tehnologii integrate pe autospeciale. Noul sistem promite să transforme modul în care sunt realizate controalele rutiere, punând accent pe monitorizare continuă.

Cum funcționează noul sistem de scanare

Dispozitivul instalat pe mașinile de poliție permite citirea automată a numerelor de înmatriculare în timp real, fără intervenție directă din partea agenților aflați în teren. Practic, autospecialele devin unități mobile de supraveghere, capabile să analizeze constant traficul din jur.

“Mașinile de poliție atunci când sunt în mișcare, scanează toate autovehiculele, toate numerele de înmatriculare cu care se întâlnesc, care sunt din sens opus sau în fața mașinii de poliție.

Dacă sistemul identifică un număr dat în urmărire, apare alertă polițistului”, a explicat Tavi Perțea, comisar-șef în cadrul I.P.J. Bihor.

Ce schimbări aduce în controlul rutier

Implementarea pe scară largă a acestor dispozitive ar putea elimina complet filtrele clasice din trafic, considerate până acum esențiale pentru verificarea documentelor. Sistemul funcționează continuu și nu depinde de opriri aleatorii.

“În câteva luni de zile aceast sistem va fi funcțional, și practic vor fi sute sau mii de mașini de poliție în trafic care vor scana toate numerele de înmatriculare. Nu vor mai fi nevoie de filtre. Polițiștii vor fi alertați automat și vor opri mașinile și vor aplica amenzi direct”, a mai precizat Tavi Perțea.

Autoritățile iau în calcul extinderea funcționalităților, inclusiv pentru depistarea vehiculelor fără inspecție tehnică valabilă sau fără asigurare obligatorie.

În ce context apare acest sistem

Noul dispozitiv se înscrie într-un proiect mai amplu de digitalizare a monitorizării traficului rutier, dezvoltat la nivel național. Sistemul e-SIGUR, lansat la începutul anului 2025, conectează infrastructuri ale administrației publice locale, a CNAIR și a structurilor MAI, și permite o supraveghere unitară, relatează Antena3.

Prin intermediul Centrului de Monitorizare Automată a Traficului Rutier, autoritățile pot detecta și sancționa abaterile într-un mod standardizat, fără intervenții directe constante.

Strategia actuală combină acțiunile polițiștilor din teren cu monitorizarea automată și analiza sesizărilor primite de la cetățeni, creând un mecanism complex de control.

