Un bărbat din Craiova a sunat la Poliție să anunțe că vrea să-și omoare soția. Ce a urmat

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 17:03
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. S-a denunțat singur la poliție
  2. Ordin de protecție emis de polițiști

Un bărbat de 50 de ani din Craiova a fost reținut sub acuzația de violență în familie, după ce și-a bătut soția, în vârstă de 45 de ani. Chiar el a sunat la Poliție, spunând că vrea să o omoare.

S-a denunțat singur la poliție

„Ieri, 22 martie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

La data de 22 martie a.c, ora 05.01, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, de 50 de ani cu privire la faptul că vrea să-și omoare soția.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit faptul că în seara zilei de 21 martie a.c., pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul de 50 de ani, din municipiul Craiova ar fi agresat-o fizic pe soția sa, o femeie de 45 de ani, din municipiul Craiova”, a declarat agent principal Andreea Mateescu, purtătoare de cuvânt a IPJ Dolj, potrivit Jurnalul Olteniei.

Ordin de protecție emis de polițiști

Bărbatul a fost reținut 24 de ore și plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. El urmează să fie prezentat magistraților pentru noi măsuri preventive.

„În conformitate cu prevederile legale, polițiștii i-au aplicat femeii formularul de evaluare a riscului, rezultând un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a acesteia, motiv pentru care a fost emis ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului, pe o perioadă de 5 zile”, a mai declarat Andreea Mateescu de la IPJ Dolj.

