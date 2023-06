Scandal de proporții la Bac. O elevă a fost nevoită să susțină examenul desculță, din cauza înscrisurilor de pe adidași. Ce scria pe încălțări

Un nou scandal a izbucnit ! În cadrul acestuia, o elevă a fost nevoită să susțină examenul desculță din cauza înscrisurilor de pe adidașii săi. Mai multe relatări ale elevilor de la Colegiul „Șincai”, cărora le-au fost anulate lucrările, oferă detalii despre experiențele prin care au trecut. Într-un alt caz, o altă elevă a fost obligată să-și dea jos încălțările, deoarece pe acestea erau inscripționate cuvinte în limba engleză: „Defining the grey area between black and white as the color Off-White” (Definim zona gri dintre negru și alb drept culoarea Off-White). Astfel, aceasta a fost nevoită să scrie lucrarea la Română desculță.

Profesorii supraveghetori nu au acordat suficient timp suplimentar pentru refacerea lucrărilor anulate

Într-o conferință de presă recentă, ministrul educației a dezvăluit că o anchetă în curs investighează incidentul. Ligia Deca, purtătoarea de cuvânt a ministerului, a menționat că acesta reprezintă „un semnal primordial”, faptul că profesorii supraveghetori nu au acordat copiilor ale căror lucrări au fost anulate suficient timp suplimentar pentru a-și reface munca.

„Mi s-a părut că atitudinea președintelui comisiei a fost «eu sunt adult, tu ești copil, tu n-ai voie să vorbești»”, spune Ioana, la ieșirea de la examenul de marți, despre responsabilul de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Ioana se numără printre absolvenții colegiului care s-au văzut nevoiți, ieri, să rescrie integral lucrarea de examen la Română. Nu a fost vorba doar de o cerință nouă, ci de întregul eseu de patru pagini pe care reușise să-l scrie până în momentul în care, la aproape o oră și jumătate de la începerea probei, pe foaia ei de examen a fost pusă ștampila „anulat”. Deși procedura standard prevedea acordarea unui timp suplimentar, profesorii nu au făcut acest lucru, scrie .

„Eu am fost pregătită din toate punctele de vedere, dar un copil mai sensibil cum ar fi reacționat atunci? Nu este normal ce s-a întâmplat”, a mai spus Ioana.

Anularea lucrărilor de bacalaureat din motive absurde

În situația Ioanei se află câteva zeci de candidați de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”. Problema cu care s-au confruntat foștii elevi a fost adusă în atenție pe platforma Facebook de către două profesoare.

„N-ar fi fost o problemă anularea lucrărilor dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat după O ORĂ, sau mai mult, de la începerea probei, adică după ce copiii umpluseră 3-4 pagini cu redactarea lucrării. Au fost nevoiți să rescrie lucrarea, fără timp suplimentar, lucru care a condus la diminuarea timpului la jumătate”, a sesizat pe Facebook Silvia Mușătoiu.

Profesoara Alexandra Chirea a constatat și ea că tinerii au fost tratați inițial „ca niște infractori” de către o comisie excesiv de zeloasă, care a anulat lucrările lor din motive complet absurde.

Dar care a fost motivul anulării lucrărilor? Ei bine, se pare că comisia a considerat că prepoziția „de” din titlul „EXAMEN DE BACALAUREAT” a fost scrisă un rând mai jos, iar numele probei nu a fost încadrat corect conform formatului specificat în foaia de model de la inspectorat. Aceste detalii au fost relatate de profesoara Chirea, împreună cu mai mulți elevi, într-o discuție cu jurnaliștii de la Libertatea.

Ligia Deca a deschis o anchetă

Tinerii spun că alte lucrări de examen au fost anulate înainte să primească subiectele, din cauza unor erori minore precum folosirea formulării „examenul de Bacalaureat” în loc de „examen” sau începerea rezolvării cerințelor pe prima pagină. Chiar dacă aceste greșeli nu sunt interzise în metodologia de examen, lucrările au fost anulate.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că în prezent se desfășoară o anchetă privind acest caz, iar primele indicii arată că profesorii supraveghetori nu au folosit posibilitatea de a prelungi timpul de examen pentru candidați.