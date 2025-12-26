Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)

Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, s-au luat la , vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expozițional de la intrarea în Mamaia. Toți au fost ridicați de jandarmi și duși la Poliție.

Bătaie la intrarea în Mamaia

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, în fața Pavilionului Expozițional din Constanța, unde jandarmii aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au observat un grup de tineri care băteau.

Potrivit jandarmilor, în conflict au fost implicați șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani. Forțele de ordine au intervenit, i-au imobilizat pe scandalagii și au reușit să restabilească ordinea publică.

După aplanarea conflictului, cei șase tineri au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia.

