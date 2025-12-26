B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)

Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)

Adrian A
26 dec. 2025, 11:19
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)

Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie, vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expozițional de la intrarea în Mamaia. Toți au fost ridicați de jandarmi și duși la Poliție.

Bătaie la intrarea în Mamaia

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00, în fața Pavilionului Expozițional din Constanța, unde jandarmii aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au observat un grup de tineri care băteau.

Potrivit jandarmilor, în conflict au fost implicați șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani. Forțele de ordine au intervenit, i-au imobilizat pe scandalagii și au reușit să restabilească ordinea publică.

După aplanarea conflictului, cei șase tineri au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia.

”Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate şi au restabilit ordinea publică. Ulterior, cei şase tineri implicați în bătaie au fost conduşi la sediul Poliţiei Staţiunii Mamaia, unde au fost predaţi poliţiştilor în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale.”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Tags:
Citește și...
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Eveniment
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Eveniment
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Eveniment
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Eveniment
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Eveniment
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Ultima oră
11:50 - Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:34 - Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
10:11 - Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
09:22 - Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii