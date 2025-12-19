A fost bătaie în toată regula în centrul Timișoarei. O femeie a atacat-o pe cea care i-ar fi „furat” bărbatul. Răzbunarea a durat câteva secunde, întrucât un martor a oprit încăierarea.

Cine e bărbatul pentru care s-au bătut femeile

Tânăra agresată e vedetă de TikTok, iar bărbatul în cauză ar fi Alin Borcan, autointitulatul „rege al TikTok-lui” și fost „influencer al lui Călin Georgescu”. El este cel a cărui casă în martie, el ieșind atunci la poartă pe jumătate dezbrăcat și ținând în mână o armă airsoft.

Agresoarea, în vârstă de 27 de ani, și prietena ei care a filmat totul, au fost reținute, informează Cele două sunt cercetate pentru lovire sau alte violențe, complicitate la lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și furt.

Sursa video: opiniatimisoarei.ro

Ce spune poliția

„Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei.

În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt”, a transmis IPJ Timiș.