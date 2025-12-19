B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)

Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 14:59
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Sursa foto: opiniatimisoarei.ro
Cuprins
  1. Cine e bărbatul pentru care s-au bătut femeile
  2. Ce spune poliția

A fost bătaie în toată regula în centrul Timișoarei. O femeie a atacat-o pe cea care i-ar fi „furat” bărbatul. Răzbunarea a durat câteva secunde, întrucât un martor a oprit încăierarea.

Cine e bărbatul pentru care s-au bătut femeile

Tânăra agresată e vedetă de TikTok, iar bărbatul în cauză ar fi Alin Borcan, autointitulatul „rege al TikTok-lui” și fost „influencer al lui Călin Georgescu”. El este cel a cărui casă a fost percheziționată în martie, el ieșind atunci la poartă pe jumătate dezbrăcat și ținând în mână o armă airsoft.

Agresoarea, în vârstă de 27 de ani, și prietena ei care a filmat totul, au fost reținute, informează opiniatimisoare.ro. Cele două sunt cercetate pentru lovire sau alte violențe, complicitate la lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și furt.

Sursa video: opiniatimisoarei.ro

Ce spune poliția

„Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei.

În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt”, a transmis IPJ Timiș.

Tags:
Citește și...
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Eveniment
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
Eveniment
Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
Cum prevenim complicațiile virozelor
Eveniment
Cum prevenim complicațiile virozelor
Tratamente pentru cancer ca în Viena sau Berlin! Află cum poți beneficia de ele
Eveniment
Tratamente pentru cancer ca în Viena sau Berlin! Află cum poți beneficia de ele
Cât câștigă un srilankez în România? Muncește 10 ore pe zi
Eveniment
Cât câștigă un srilankez în România? Muncește 10 ore pe zi
Acuzații de ilegalități și terenuri controversate în cazul stațiunii Nibiru. Cum a răspuns Selly
Eveniment
Acuzații de ilegalități și terenuri controversate în cazul stațiunii Nibiru. Cum a răspuns Selly
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Eveniment
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Eveniment
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Eveniment
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Ultima oră
15:29 - USR a validat oficial propunerile: Radu Miruță, la Ministerul Apărării. Cine va prelua Ministerul Economiei
15:09 - O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
15:04 - Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
14:43 - „Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
14:36 - Ce bonificație vor primi cei care și-au plătit la timp taxele. Anunțul mult așteptat făcut de Ministerul de Finanțe
14:32 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)
14:14 - Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
14:12 - Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
14:05 - Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
14:01 - Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală