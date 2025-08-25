Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial

Un eventual ar duce la distrugerea unora dintre cele mai importante capitale ale principalelor puteri implicate. Sunt scenariile pe care „le vede” Inteligența Artificială, în contextul unor conflicte simulate.

Cuprins:

Cum vede Inteligența Artificială un război global

De ce ar putea cădea Washington D.C.

Moscova și Beijingul vizate de atacuri

Cum vede Inteligența Artificială un război global

Un al treilea Război Mondial nu mai pare atât de imposibil, față de acum zece ani, în contextul tensiunilor geopolitice din ultimii ani. În prezent, devoltarea tehnologică și apariția modelelor de au simulat mai multe scenarii apocaliptice în care s-ar putea ajunge ca urmare a declanșării unui conflict global.

Analiza generată de Inteligența Artificială a identificat 8 metropole care sunt considerate cele mai vulnerabile datorită importanței strategice. Este vorba de centre de putere politică, economică sau militară, a căror cădere ar reprezenta o lovitură strategică și simbolică.

Orașele care ar fi vizate de distrugere sunt ., New York, Londra, Paris, Moscova, Beijing, Seul sau Tel Aviv. Fiecare dintre aceste centre joacă un rol decisiv în actuala ordine mondială. Drept urmare, aceste orașe reprezintă ținte principale pentru orice ofensivă, scrie .

De ce ar putea cădea Washington D.C.

Washington D.C. este inima politică și militară a Statelor Unite, motiv pentru care este considerată o țintă prioritară în orice război. În acest oraș se află Casa Albă, sediul președinților americani, Pentagonul și principalele instituții care coordonează politica externă și militară a SUA. Așa se face că un atac asupra Washingtonului ar avea un impact major, atât la nivel psihologic, cât și pentru anihilarea centrelor de comandă.

Un alt oraș vizat de un atac este New York, centru financiar mondial și sediu al ONU. Este o țintă prioritară, conform scenariilor Inteligenței Artificiale deoarece o lovitură aici ar fi de natură să paralizeze economia globală și să transmită un mesaj devastator comunității internaționale.

În Europa, principalele capitale care ar cădea, din primele ore ale unui război mondial ar fi Londra și Paris. Acestea sunt considerate obiective-cheie. Capitala britanică este un aliat istoric al Washingtonului și membru NATO. Franța are o influență politică și militară semnificativă, fiind și o putere nucleară importantă.

Moscova și Beijingul vizate de atacuri

Într-un astfel de război mondial, capitala rusă ar fi atacată cu prioritate, fiind vizată de , având în vedere că este nucleul puterii militare și politice a Rusiei, în oglindă cu Washington, în Statele Unite. De aici sunt coordonate arsenalul nuclear și operațiunile militare rusești.

Pe de altă parte, Beijingul reprezintă centrul Partidului Comunist Chinez și al economiei celei de-a doua puteri mondiale.

Alte orașe importante care ar cădea într-un astfel de scenariu sunt Seul și Tel Aviv. Aceste orașe sunt considerate cele mai expuse în Asia și Orientul Mijlociu.

Capitala sud-coreeană este vulnerabilă datorită proximității față de Coreea de Nord, o putere nucleară rivală. Tel Aviv se află în centrul tensiunilor dintre Israel și Iran.