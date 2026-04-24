Cei care administrează plajele, inclusiv zonele cu terase și șezlonguri, sunt îndemnați de să creeze spații pentru nefumători. Decizia vine în urma numeroaselor plângeri din partea familiilor cu copii. Părinții spun că fumatul din zonele aglomerate a devenit tot mai deranjant.

Vor funcționa zonele separate pentru fumători și nefumători pe litoral

Ideea împărțirii plajelor în spații dedicate prinde tot mai mult contur, însă aplicarea ei ridică semne de întrebare. Administratorii spun că se pot adapta și pot organiza zone distincte pentru fumători și nefumători. Totuși, subliniază că respectarea regulilor depinde în mare parte de turiști. „Dacă alege să stea în zona dedicată nefumătorilor, nu avem nicio cale să-l oprim”, a transmis un operator de plajă pentru digi24.ro.

Recomandarea vine din partea ANPC. Președintele instituției, Csaba Lajos Békési, explică faptul că ar trebui luată în calcul „delimitarea unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura, în deplin confort, de razele soarelui, nisipul fierbinte și de apă”.