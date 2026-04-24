Cei care administrează plajele, inclusiv zonele cu terase și șezlonguri, sunt îndemnați de ANPC să creeze spații pentru nefumători. Decizia vine în urma numeroaselor plângeri din partea familiilor cu copii. Părinții spun că fumatul din zonele aglomerate a devenit tot mai deranjant.
Ideea împărțirii plajelor în spații dedicate prinde tot mai mult contur, însă aplicarea ei ridică semne de întrebare. Administratorii spun că se pot adapta și pot organiza zone distincte pentru fumători și nefumători. Totuși, subliniază că respectarea regulilor depinde în mare parte de turiști. „Dacă alege să stea în zona dedicată nefumătorilor, nu avem nicio cale să-l oprim”, a transmis un operator de plajă pentru digi24.ro.
Recomandarea vine din partea ANPC. Președintele instituției, Csaba Lajos Békési, explică faptul că ar trebui luată în calcul „delimitarea unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura, în deplin confort, de razele soarelui, nisipul fierbinte și de apă”.
„Se poate implementa în orice circumstanță, din partea noastră, a operatorilor economici, dar ține foarte mult de consumator, de educația fiecăruia care vine pe plajă. Noi vom amenaja zone pentru nefumători, dar în condițiile în care turistul alege să stea acolo, nu avem nicio cale coercitivă să-l oprim”, a mai explicat operatorul de plajă.
În același timp, autoritățile locale avertizează că nu peste tot regulile vor fi primite ușor. „Vama Veche este recunoscută pentru nonconformism și cred că ar stârni un val de indignare sau refuz în acceptarea acestor reguli. Dar regulile sunt reguli și sunt făcute pentru a fi respectate”, a susținut primarul comunei Limanu.
Există și opinii mai nuanțate din industrie: „O bucată dintr-un sector de plajă poate fi dedicată nefumătorilor, dar un sector întreg ar fi o exagerare”, a precizat președintele OMD Mamaia.