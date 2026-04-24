Schimbare importantă pe litoral! ANPC vine cu o recomandare în favoarea nefumătorilor. Ce ar putea apărea pe plaje în această vară

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 08:56
Sursă foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Vor funcționa zonele separate pentru fumători și nefumători pe litoral
  2. Ce spun administratorii și autoritățile despre separarea fumătorilor pe plajă
Se pregătesc reguli noi pentru litoral în această vară!

Cei care administrează plajele, inclusiv zonele cu terase și șezlonguri, sunt îndemnați de ANPC să creeze spații pentru nefumători. Decizia vine în urma numeroaselor plângeri din partea familiilor cu copii. Părinții spun că fumatul din zonele aglomerate a devenit tot mai deranjant.

Vor funcționa zonele separate pentru fumători și nefumători pe litoral

Ideea împărțirii plajelor în spații dedicate prinde tot mai mult contur, însă aplicarea ei ridică semne de întrebare. Administratorii spun că se pot adapta și pot organiza zone distincte pentru fumători și nefumători. Totuși, subliniază că respectarea regulilor depinde în mare parte de turiști. „Dacă alege să stea în zona dedicată nefumătorilor, nu avem nicio cale să-l oprim”, a transmis un operator de plajă pentru digi24.ro.

Recomandarea vine din partea ANPC. Președintele instituției, Csaba Lajos Békési, explică faptul că ar trebui luată în calcul „delimitarea unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura, în deplin confort, de razele soarelui, nisipul fierbinte și de apă”.

Măsura apare pe fondul dorinței tot mai mari a turiștilor de a petrece timpul la plajă într-un aer curat, fără fumul de țigară. Reacțiile sunt împărțite. Unii susțin ferm ideea, mai ales părinții. „Eu sunt nefumător și am copii mici. Nu îmi place să miroasă fumul de țigară”, a declarat un bărbat pentru sursa menționată. Alții, însă, cred că separarea nu va schimba mare lucru. „Este o idee bună, dar mi se pare că este cam același lucru, pentru că tot vine fumul”, a spus o femeie.

Ce spun administratorii și autoritățile despre separarea fumătorilor pe plajă

Ideea delimitării unor zone speciale pe litoral prinde contur, însă aplicarea ei ridică provocări reale. Administratorii plajelor spun că pot amenaja sectoare distincte pentru fumători și nefumători. Atrag însă atenția că rezultatul depinde, în mare măsură, de comportamentul turiștilor.

„Se poate implementa în orice circumstanță, din partea noastră, a operatorilor economici, dar ține foarte mult de consumator, de educația fiecăruia care vine pe plajă. Noi vom amenaja zone pentru nefumători, dar în condițiile în care turistul alege să stea acolo, nu avem nicio cale coercitivă să-l oprim”, a mai explicat operatorul de plajă.

În același timp, autoritățile locale avertizează că nu peste tot regulile vor fi primite ușor. „Vama Veche este recunoscută pentru nonconformism și cred că ar stârni un val de indignare sau refuz în acceptarea acestor reguli. Dar regulile sunt reguli și sunt făcute pentru a fi respectate”, a susținut primarul comunei Limanu.

Există și opinii mai nuanțate din industrie: „O bucată dintr-un sector de plajă poate fi dedicată nefumătorilor, dar un sector întreg ar fi o exagerare”, a precizat președintele OMD Mamaia.

În acest context, șeful Protecției Consumatorilor îi încurajează pe operatori să delimiteze clar aceste zone. De asemenea, le recomandă să monteze panouri de informare, astfel încât turiștii să știe exact unde se pot așeza.
