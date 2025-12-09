B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Schimbări majore la pensii, din 2026. Cum va fi calculată vechimea în muncă

Ana Maria
09 dec. 2025, 17:02
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Schimbări majore la pensii: Ce modificări au fost aduse de Ordinul CNPP nr. 342/2025
  2. Care este impactul asupra salariaților part-time
  3. Care sunt beneficiile noii metode de calcul

Schimbări majore la pensii. Începând cu anul 2026, calculul vechimii în muncă pentru pensie va suferi modificări semnificative, conform recentului Ordin CNPP nr. 342/2025. Aceste schimbări sunt menite să aducă mai multă transparență și echitate în procesul de acumulare a vechimii, beneficiind în special angajații cu program redus și cei cu activitate intermitentă.

Schimbări majore la pensii: Ce modificări au fost aduse de Ordinul CNPP nr. 342/2025

Ordinul CNPP nr. 342/2025 abrogă Ordinul 59/2014 și introduce un algoritm inovator pentru calculul vechimii în muncă. Acest algoritm transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice utilizând o formulă proporțională: (zile lucrate × zile calendaristice lună ÷ zile lucrătoare lună). În plus, plafonează perioadele suprapuse și uniformizează calculul anual la o medie de 30,42 zile pe lună, informează Unica.

Prin această abordare, se asigură un calcul mai precis și echitabil al vechimii, reflectând mai bine realitatea muncii efectuate de fiecare angajat. Schimbările sunt esențiale în contextul evoluției pieței muncii și a diversificării formelor de muncă.

Care este impactul asupra salariaților part-time

Salariații part-time sunt printre cei mai afectați de noile reglementări. Până acum, aceștia se confruntau adesea cu dificultăți în acumularea vechimii necesare pentru pensie, din cauza programului redus de lucru. Ordinul CNPP nr. 342/2025 oferă o soluție mai echitabilă, permițând o conversie corectă a timpului lucrat în zile calendaristice.

Astfel, salariații part-time vor beneficia de o mai mare claritate și predictibilitate în ceea ce privește drepturile lor de pensie. Acest lucru contribuie la reducerea inechităților și la promovarea unui mediu de muncă mai just.

Care sunt beneficiile noii metode de calcul

Noul sistem de calcul al vechimii aduce cu sine multiple beneficii. Principalul avantaj este creșterea transparenței în determinarea drepturilor de pensie, ceea ce va permite angajaților să își planifice mai bine viitorul financiar. În plus, metoda uniformizează și simplifică procesul de calcul, reducând erorile și discrepanțele întâlnite în vechiul sistem.

De asemenea, această măsură vine în sprijinul angajaților care au perioade de muncă intermitentă sau colaborează pe proiecte temporare, oferindu-le o mai mare siguranță în acumularea vechimii necesare pentru pensie. Noul sistem ar urma să ia în considerare și perioadele asimilate, cum ar fi concediile medicale și indemnizațiile de șomaj, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de echitate.

Modificările aduse de Ordinul CNPP nr. 342/2025 marchează un pas important către un sistem de pensii mai echitabil și transparent. Transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice și uniformizarea calculului vechimii asigură o abordare mai corectă și adaptată realităților moderne din piața muncii. Aceste schimbări sunt așteptate să îmbunătățească semnificativ condițiile pentru salariații part-time și cei cu activitate intermitentă.

