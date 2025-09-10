B1 Inregistrari!
Cum se cumpără vechimea pentru pensie și ce sumă trebuie să plătești lunar

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 10:45
Cum se cumpără vechimea pentru pensie și ce sumă trebuie să plătești lunar
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Românii care doresc să-și completeze anii de cotizare pentru a obține pensia pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Documentul prevede perioada în care trebuie achitată contribuția, aceasta putând varia de la o lună la maximum șase ani.

Cuprins

  • Câți bani trebuie să dai dacă vrei vechime în pensie
  • Care e stagiul de cotizare pentru ieșirea la pensie

Câți bani trebuie să dai dacă vrei vechime în pensie

„Contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei. Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată este de 1.012,50 lei (4.050 x 25%), echivalentul a 12.150 lei (1.012,50 x 12) pentru un an de stagiu de cotizare”, a declarat Cristiana Dumitrescu, director la Casa de Pensii a Municipiului București, pentru Digi24.

Există și posibilitatea de a plăti o contribuție mai mare decât cea minimă (de 25%), în funcție de propriile obiective privind cuantumul pensiei viitoare. Acest lucru se stabilește de la început, prin contractul de asigurare.

Baza de 25% se aplică la salariul minim brut. Dacă există creșteri salariale, suma calculată pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.

Care e stagiul de cotizare pentru ieșirea la pensie

Stagiul minim de cotizare contributiv (perioada minimă pentru a avea drept la pensie) este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv (perioada maximă standard pentru calculul pensiei integrale) este de 35 de ani. Aceste lucruri sunt valabile și pentru femei, și pentru bărbați.

Cererea de pensionare și actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege se depun personal, de către titularului dreptului sau reprezentantul legal al acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor, la Casa Teritorială de Pensii competentă.

