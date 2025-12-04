Accesul la un permis de conducere rămâne, pentru mulți tineri defavorizați, un obstacol dificil din cauza costurilor ridicate ale cursurilor. Programul „Permis pentru viitor”, derulat de MOL România și Fundația Pentru Comunitate, continuă să ofere o soluție reală pentru cei care altfel nu ar avea posibilitatea să intre la școala de șoferi. La cea de-a 11-a ediție, inițiativa confirmă încă o dată impactul pe termen lung asupra comunităților vulnerabile.

Cum continuă programul să sprijine tinerii vulnerabili

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au dat startul ediției cu numărul 11 a programului „Permis pentru viitor”, o inițiativă care preia integral costurile necesare obținerii permisului. Proiectul vizează tineri din medii dezavantajate pentru care un permis ar putea însemna un pas esențial către independență sau către o carieră mai stabilă.

Cererile de finanțare se pot depune până la 27 ianuarie 2026, iar selecția se desfășoară printr-un concurs de proiecte. Înscrierea se face online sau prin poștă, iar toate formularele și documentele necesare sunt listate pe site-ul Fundației Pentru Comunitate. Inițiativa devine astfel accesibilă oricărui tânăr care îndeplinește condițiile, indiferent de zona în care locuiește.

Cui se adresează programul și ce tipuri de permise pot fi obținute

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile . Sprijinul acoperă nu doar permisul de categoria B, ci și pe cele din categoriile C și D, la care se adaugă documente pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

Această diversificare are rolul de a crea oportunități profesionale într-un spectru mai larg, fie pentru tinerii aflați la început de drum, fie pentru cei care doresc să își extindă atribuțiile la locul de muncă actual.

Ce impact a avut inițiativa în ultimii zece ani

În primul deceniu al programului, 412 tineri au beneficiat de finanțare, iar 201 dintre ei au obținut permisul. a fost cea mai solicitată, însă există și beneficiari care au luat permis categoria C sau diverse atestate profesionale. Printre acestea se numără și un permis pentru automobil adaptat, destinat unei tinere cu dizabilitate, precum și permise pentru tractoare agricole.

Alți 81 de tineri urmează cursurile sau sunt programați pentru examinare, semn că programul rămâne o resursă activă și constantă pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar.

Fundația Pentru Comunitate a transmis că persoanele care vor să aplice beneficiază constant de sprijin. Procesul de înscriere constă în completarea unui formular, iar iar finanțarea obținută acoperă toate costurile școlii de șoferi, fără cheltuieli suplimentare pentru beneficiari, potrivit capital.ro.

„Tinerii pot depune solicitările de finanțare timp de două luni și în această perioadă organizatorii oferă celor interesați toate informațiile necesare pentru întocmirea și transmiterea proiectelor. Formularul de înscriere este simplu și poate fi accesat împreună cu lista celor cinci documente obligatorii pe website-ul Fundației Pentru Comunitate”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.