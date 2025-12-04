B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute

Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute

B1.ro
04 dec. 2025, 23:57
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum continuă programul să sprijine tinerii vulnerabili
  2. Cui se adresează programul și ce tipuri de permise pot fi obținute
  3. Ce impact a avut inițiativa în ultimii zece ani

Accesul la un permis de conducere rămâne, pentru mulți tineri defavorizați, un obstacol dificil din cauza costurilor ridicate ale cursurilor. Programul „Permis pentru viitor”, derulat de MOL România și Fundația Pentru Comunitate, continuă să ofere o soluție reală pentru cei care altfel nu ar avea posibilitatea să intre la școala de șoferi. La cea de-a 11-a ediție, inițiativa confirmă încă o dată impactul pe termen lung asupra comunităților vulnerabile.

Cum continuă programul să sprijine tinerii vulnerabili

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au dat startul ediției cu numărul 11 a programului „Permis pentru viitor”, o inițiativă care preia integral costurile necesare obținerii permisului. Proiectul vizează tineri din medii dezavantajate pentru care un permis ar putea însemna un pas esențial către independență sau către o carieră mai stabilă.

Cererile de finanțare se pot depune până la 27 ianuarie 2026, iar selecția se desfășoară printr-un concurs de proiecte. Înscrierea se face online sau prin poștă, iar toate formularele și documentele necesare sunt listate pe site-ul Fundației Pentru Comunitate. Inițiativa devine astfel accesibilă oricărui tânăr care îndeplinește condițiile, indiferent de zona în care locuiește.

Cui se adresează programul și ce tipuri de permise pot fi obținute

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile școlii de șoferi. Sprijinul acoperă nu doar permisul de categoria B, ci și pe cele din categoriile C și D, la care se adaugă documente pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

Această diversificare are rolul de a crea oportunități profesionale într-un spectru mai larg, fie pentru tinerii aflați la început de drum, fie pentru cei care doresc să își extindă atribuțiile la locul de muncă actual.

Ce impact a avut inițiativa în ultimii zece ani

În primul deceniu al programului, 412 tineri au beneficiat de finanțare, iar 201 dintre ei au obținut permisul. Categoria B a fost cea mai solicitată, însă există și beneficiari care au luat permis categoria C sau diverse atestate profesionale. Printre acestea se numără și un permis pentru automobil adaptat, destinat unei tinere cu dizabilitate, precum și permise pentru tractoare agricole.

Alți 81 de tineri urmează cursurile sau sunt programați pentru examinare, semn că programul rămâne o resursă activă și constantă pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar.

Fundația Pentru Comunitate a transmis că persoanele care vor să aplice beneficiază constant de sprijin. Procesul de înscriere constă în completarea unui formular, iar iar finanțarea obținută acoperă toate costurile școlii de șoferi, fără cheltuieli suplimentare pentru beneficiari, potrivit capital.ro. 

„Tinerii pot depune solicitările de finanțare timp de două luni și în această perioadă organizatorii oferă celor interesați toate informațiile necesare pentru întocmirea și transmiterea proiectelor. Formularul de înscriere este simplu și poate fi accesat împreună cu lista celor cinci documente obligatorii pe website-ul Fundației Pentru Comunitate”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Tags:
Citește și...
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Eveniment
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Munca nedeclarată pe platformele digitale, în vizorul ministerului Muncii. Ce măsuri au fost dispuse
Eveniment
Munca nedeclarată pe platformele digitale, în vizorul ministerului Muncii. Ce măsuri au fost dispuse
Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
Eveniment
Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
Eveniment
Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Eveniment
Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
Eveniment
Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
Eveniment
Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă
Eveniment
A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă
Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia. Cum încearcă manelistul să scape de pușcărie
Eveniment
Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia. Cum încearcă manelistul să scape de pușcărie
Ce noi atracții pregătește Olguța Vasilescu pentru Târgul de Crăciun din Craiova: „Dacă vremea ne lasă …”
Eveniment
Ce noi atracții pregătește Olguța Vasilescu pentru Târgul de Crăciun din Craiova: „Dacă vremea ne lasă …”
Catalin Drula
Ultima oră
00:02 - Ilie Bolojan convoacă miniștri în ședință de guvern. Ce cuprinde ordinea de zi
23:45 - Clipul lui Drulă în care apare Nicușor Dan este ilegal. Biroul Electoral Municipal cere retragerea imaginilor
23:19 - Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
23:13 - Referendumul pentru Capitală trebuie respectat. Cătălin Drulă explică ce se întâmplă cu taxele și impozitele bucureștenilor
22:34 - Garda Națională de Mediu monitorizează poluarea aerului. Ce amenzi au fost aplicate în București și Ilfov
22:19 - Cătălin Drulă duce lipsa dezbaterilor electorale. Ce spune despre contracandidații săi care-l evită (VIDEO)
21:55 - Cătălin Drulă clarifică sprijinul primit în campanie de la Nicușor Dan: „Aici este un parteneriat natural. Ne respectăm și ne apreciem, și președintele are această opțiune” (VIDEO)
21:49 - Munca nedeclarată pe platformele digitale, în vizorul ministerului Muncii. Ce măsuri au fost dispuse
21:14 - Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
21:06 - Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană