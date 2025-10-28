B1 Inregistrari!
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B

Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B

Iulia Petcu
28 oct. 2025, 18:55
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce se schimbă pentru categoria B
  2. Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii
  3. Cine va beneficia de modificări
  4. Când vor intra în vigoare noile reguli

Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă pentru milioane de șoferi. Noile reguli privind permisele de conducere vor influența direct posesorii de mașini electrice și hibride. Măsura urmărește să sprijine tranziția către vehicule mai ecologice și să simplifice preocesul pentru conducătorii auto.

Ce se schimbă pentru categoria B

Până acum, posesorii permisului de categoria B puteau conduce vehicule de maximum 3,5 tone. Această limită devine insuficientă în contextul noilor tehnologii. Mașinile electrice cântăresc mai mult din cauza bateriilor și sistemelor electrice complexe. 

Noua directivă europeană, adoptată la 29 septembrie 2025, crește limita la 4.250 de kilograme. În unele situații, ea poate ajunge chiar la 5.000 de kilograme. Această decizie reflectă nevoie de adaptare la evoluția pieței auto și la realitățile mobilității moderne.

Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii

Pentru a conduce vehicule de până la 4,25 tone, șoferii trebuie să dețină categoria B de cel puțin doi ani. În plus, vor trebui să urmeze o instruire suplimentară. Cursurile vor aborda subiecte legate de manevrarea mașinilor grele și de siguranța la transport.

Pentru excepția de 5.000 de kilograme, regulile sunt mai stricte. Aceasta se aplică doar vehiculelor cu propulsie alternativă (electrice sau pe hidrogen). Șoferii vor urma o formare specializată în tehnologii de înaltă tensiune și stabilitate dinamică.

Cine va beneficia de modificări

Schimbarea va fi bine primită de proprietarii de autocamper-e și de cei care dețin vehicule electrice de transport ușor. Mulți dintre ei erau obligați până acum să obțină un permis pentru camioane (C1), chiar dacă depășeau limita doar cu câteva sute de kilograme, scrie Libertatea.ro.

Reprezentanții industriei auto europene consideră măsura un pas logic. Aceasta reduce birocrația și oferă șoferilor mai multă flexibilitate. Totodată, facilitează extinderea mobilității electrice și sprijină obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Statele membre au termen până în 2030 pentru a introduce modificările în legislația națională. Abia după aceea. Școlile de șoferi vor putea organiza cursuri dedicate și vor elibera noile coduri europene.

Este esențial de știut că aceste schimbări nu se aplică transportatorilor comerciali. Pentru transportul de marfă rămân obligatorii categoriile C și CPC (Certificat Profesional de Conducător Auto).

Printre vehiculele care vor beneficia de noile reglementări se numără: Mercedes eSprinter, Ford E-Transit, microbuze electrice, și autospeciale de intervenție ușoare. Pentru mașinile clasice cu motoare pe benzină sau motorină, limita rămâne neschimbată: 3.500 de kilograme.

