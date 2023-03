Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre lipsa unui acord pentru efectuarea măsurătorilor pe Canalul Bîstroe: „Au fost incidente care au vizat nave civile afectate de mine. Continuă dialogul cu partea ucraineană” (VIDEO)

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a explicat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin de ce Ucraina a dat doar un acord parțial autorităților române pentru efectuarea de măsurători. Acesta a spus că din motive de securitate s-a permis efectuarea măsurătorilor pe brațul Chilia, însă autoritățile vor continua demersurile pentru aprobarea verificărilor și pe Brațul Bîstroe:

„Argumentul este și așa a fost discuția în ultimele zile ca să începem pe Brațul Chilia pentru că acesta este cel mai lung și avem aproape 100 de kilometri cale navigabilă de măsurat iar Canalul Bîstroe are câțiva kilometri și ia o mică parte din timpul alocat pe care noi l-am estimat la 10 zile. Continuăm discuțiile cu partea ucraineană, asistați de Comisia Europeană să închidem toate detaliile tehnice în așa fel încât să avem siguranța echipamentelor și siguranța echipajelor noastre în ceea ce privește măsurătorile pe Bîstroe”.

Acesta a explicat că Ucraina s-a angajat să oprească lucrările de dragare, urmând ca în perioada următoare să fie efectuate măsurătorile pe Brațul Chilia, în timp ce dialogul va continua cu autoritățile de la Kiev:

„În ceea ce privește mandatul pe care l-am primit eu din partea vicepremierului a fost în două direcții principale: oprirea tuturor dragajelor, de orice formă ar fi ele la momentul la care am demarat negocierile până la finalizarea măsurătorilor, ceea ce s-a și întâmplat și Ucraina s-a angajat și respectă acest angajament și nu se mai efectuează dragaje de niciun fel.

Al doilea element principal a fost această măsurătoare pe Chilia și pe Bîstroe în așa fel încât să avem realitatea din teren să putem discuta pe date concrete.

Continuăm discuțiile pentru că pe acest canal Bîstroe de câțiva kilometru. Au fost în ultima perioadă incidente care au vizat nave civile care au circulat în acea zonă care au fost afectate de mine marine, ni s-a comunicat. Avem și noi la cunoștință asemenea incidente”.

Secretarul de stat a explicat și de ce acordul scris bilateral a întârziat:

Acum 10 zile când am avut prima întâlnire bilaterală România-Ucraina am convenit să agreăm toate detaliile tehnice. Partea cu detaliile tehnice unde s-a intervenit inclusiv din partea Ministerului Apărării din Ucraina a durat mai mult decât am preconizat noi la început. Dialogul dintre experții desemnați a durat mai mult decât am crezut inițial.