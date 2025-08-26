B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă

Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă

Elena Boruz
26 aug. 2025, 13:28
Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă
Sursă foto: Freepik

Cuișoarele nu sunt doar un condiment aromat pentru deserturi sau băuturi calde. Ele ascund și beneficii extraordinare pentru frumusețe, datorită conținutului ridicat de antioxidanți și proprietăților antibacteriene.

Folosite corect, aceste mirodenii pot stimula producția de colagen, pot estompa liniile fine și pot reda tenului fermitatea și strălucirea.

Cuprins:

  • Ulei facial cu cuișoare – ser natural de noapte
  • Toner purifiant cu cuișoare și aloe vera
  • Gel anti-riduri și anti-cicatrici
  • Crioterapie acasă: cuburi de gheață cu cuișoare și mentă
  • Serul suprem de noapte
  • Recomandări de utilizare

Ulei facial cu cuișoare – ser natural de noapte

Un ulei simplu, preparat prin infuzarea cuișoarelor în ulei de cocos sau jojoba, poate înlocui serurile scumpe din comerț, informează click. Folosit seara, ajută la:

  • netezirea ridurilor fine,

  • reducerea porilor,

  • redarea luminozității pielii.

Rețeta:

  • 1 lingură cuișoare zdrobite

  • 3 linguri ulei de cocos sau jojoba

  • 1 capsulă vitamina E

Se încălzesc cuișoarele la bain-marie 10-15 minute, se lasă la macerat 1-2 zile, apoi se strecoară și se păstrează într-un recipient închis la culoare.

Toner purifiant cu cuișoare și aloe vera

Un amestec delicat, dar eficient, care curăță pielea, reduce acneea și echilibrează excesul de sebum.

Ingrediente: apă fiartă cu cuișoare, apă de trandafiri, ulei de arbore de ceai și gel de aloe vera. Totul se păstrează într-un pulverizator și se aplică pe față după curățare.

Gel anti-riduri și anti-cicatrici

Combinația dintre pudra de cuișoare și aloe vera are un efect calmant și reparator. Folosit seara, ajută la:

  • reducerea inflamațiilor,

  • estomparea cicatricilor,

  • netezirea ridurilor fine.

Crioterapie acasă: cuburi de gheață cu cuișoare și mentă

O metodă simplă și revigorantă pentru a închide porii și a stimula circulația. Amestecul fiert de cuișoare și mentă, cu puțină apă de trandafiri, se toarnă în forme pentru gheață și se folosește dimineața pentru un plus de prospețime.

Serul suprem de noapte

Pentru un efect complet, se poate combina tonerul cu gelul de aloe, câteva picături de ulei de arbore de ceai și ulei de cuișoare. Se aplică pe piele seara, ca tratament intensiv.

Recomandări de utilizare

Cuișoarele au o acțiune intensă, de aceea este esențial să se facă un test pe o zonă mică a pielii înainte de aplicare. Persoanele cu ten sensibil ar trebui să limiteze utilizarea la 3–4 ori pe săptămână și să evite zona din jurul ochilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
Eveniment
Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
Eveniment
Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce trebuie să știi
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce trebuie să știi
Cercetător: „Abia începem să descoperim”. De ce este căscatul contagios
Eveniment
Cercetător: „Abia începem să descoperim”. De ce este căscatul contagios
Trucuri și ingrediente pe care să le pui în borcanul cu gogonele pentru a se păstra până la primăvară
Eveniment
Trucuri și ingrediente pe care să le pui în borcanul cu gogonele pentru a se păstra până la primăvară
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Eveniment
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Eveniment
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
Eveniment
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Eveniment
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Ultima oră
13:59 - Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
13:43 - Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
13:33 - Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
13:24 - Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
13:09 - Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
12:58 - Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
12:51 - Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
12:35 - Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților
12:24 - Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
12:23 - Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale