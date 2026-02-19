Marius Voineag a prezentat, joi, un bilanț al celor trei ani de când conduce Direcția Națională Anticorupție (DNA). El nu va mai fi în fruntea Direcției, dar pentru poziția de adjunct al procurorului general al României. În discursul său, Voineag a dat vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. De asemenea, s-a plâns că n-a putut colabora bine cu alte instituții și că „dezbaterea publică pe tema justiției este excesiv politizată și partizană”.

Ce a spus Voineag despre prescrierea dosarelor de corupție

„Ar fi lipsit de onestitate să prezentăm doar succesele, fără să vorbim despre obstacolele sistemice cu care ne-am confruntat. Instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare la adresa eficacității muncii noastre. Lipsa unei reacții prompte a Legislativului în urma deciziilor Curții Constituționale a condus la situația în care sute de dosare s-au prescris, iar în 2025 instanțele au dispus încetarea procesului penal inclusiv pe motiv de prescripție în 64 de cauze. Fiecare astfel de dosar înseamnă muncă pierdută și încredere erodată”, a declarat Marius Voineag, la prezentarea bilanțului DNA, potrivit

Ce nemulțumire mai are Voineag

„Tot în registrul sincerității, cooperarea cu instituțiile de control ale statului rămâne sub așteptări. Sesizările sunt puține, sprijinul operațional este limitat, iar aceasta reduce capacitatea DNA de a interveni preventiv. Combaterea corupției la nivel sistemic are nevoie nu doar de resurse proprii, ci și de un ecosistem instituțional care funcționează în mod solidar. Cetățenii au nevoie de un efort conjugat al statului de a diminua acest flagel, nu doar de cazuri judiciare spectaculoase”, a mai susținut Marius Voineag.