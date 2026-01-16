B1 Inregistrari!
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 08:59
Sursă Foto: Facebook -Elwira Petre
Cuprins
  1. Care este secretul Elwirei Petre pentru un corp perfect la 44 de ani
  2. Cum îți poți transforma corpul fără eforturi extreme

Să îți menții silueta perfectă ani la rând nu este deloc ușor. Elwira Petre demonstrează însă că se poate. Soția lui Mihai Petre a arătat întotdeauna senzațional, iar forma ei fizică este rezultatul unei discipline de fier. Chiar și astăzi, fosta dansatoare continuă să pună preț pe un stil de viață sănătos și activ. Nu sare peste mișcare și nu renunță la rutina care o ajută să se mențină la cel mai bun nivel.

Care este secretul Elwirei Petre pentru un corp perfect la 44 de ani

Elwira Petre impresionează printr-o apariție impecabilă și o siluetă care atrage imediat atenția. Soția lui Mihai Petre impecabil la 44 de ani, iar energia ei pare să nu se diminueze odată cu trecerea timpului.

În spatele acestei forme de invidiat stă, însă, multă disciplină și o rutină sportivă constantă, pe care vedeta o urmează de ani întregi. Recent, aceasta le-a arătat urmăritorilor săi, într-un filmuleț postat online, cum se antrenează în confortul propriei case.

Exercițiile pe care le face sunt simple, eficiente și nu necesită aparate scumpe sau echipamente sofisticate. Mai mult, vedeta a transmis un mesaj motivațional femeilor care au trecut de 40 de ani.

„Ai peste 40 de ani, ai grijă de corpul tău, treci deja prin perimenopauză? Și eu! Iar postul ăsta este pentru tine! Nu ai nevoie de echipament „fancy” de sport, sau adidași de firmă. Poate nici măcar de abonament la sala de fitness.

Make it simple! Rezoluția de Anul Nou de care mereu mă țin este să nu mai recurg la metode prea complicate pentru o rutină zilnică de orice fel. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine. Practic, trebuie doar să îți propui ca în 2026 să începi cu pași mici și să crești dificultatea în timp”, se arată în postarea sa.

Cum îți poți transforma corpul fără eforturi extreme

Elwira le-a transmis urmăritoarelor sale un mesaj cât se poate de clar. Schimbarea nu vine peste noapte și nu are nevoie de sacrificii radicale. Vedeta spune că adevărata transformare se construiește cu pași mici, dar siguri, pornind de la obiective ușor de atins.

„Dacă începi de astăzi cu un antrenament de 10 minute folosind orice aplicație de pe telefon, mâine vei putea să faci unul de 15 minute. Și tot așa, gradual, până vei ajunge spre 40 de minute de antrenament. O plimbare mai alerta este și ea foarte bună. Doar fi constantă! Vrei să exersezi în pijama? E super ok, atâta vreme cât faci asta zilnic”, a mai precizat în postarea sa de pe Facebook.

