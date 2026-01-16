B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Gheața formată pe trotuare a făcut ravagii în Cluj-Napoca. Pietoni răniți și trafic îngreunat: „E foarte alunecos și nu se vede”

Gheața formată pe trotuare a făcut ravagii în Cluj-Napoca. Pietoni răniți și trafic îngreunat: „E foarte alunecos și nu se vede”

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 09:41
Gheața formată pe trotuare a făcut ravagii în Cluj-Napoca. Pietoni răniți și trafic îngreunat: „E foarte alunecos și nu se vede”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce soluții au găsit clujenii ca să nu cadă pe gheață
  2. Câți oameni au ajuns la spital din cauza poleiului din Cluj

Județul Cluj s-a aflat sub Cod galben de ceață și polei. Condițiile meteo au transformat orașul într-un adevărat pericol pentru pietoni. După ploaie, temperaturile scăzute au dus la formarea rapidă a unui strat subțire de gheață.

Mersul pe jos a devenit o provocare serioasă, ca o cursă cu obstacole, în care un pas greșit putea avea urmări grave. Din păcate, mulți nu au reușit să evite capcanele de gheață. Mai multe persoane au alunecat și s-au rănit, ajungând la spital cu fracturi sau luxații.

Ce soluții au găsit clujenii ca să nu cadă pe gheață

Gheața formată pe trotuare a dat mari bătăi de cap pietonilor, iar în multe zone mersul pe jos a devenit extrem de periculos. În Cluj-Napoca, ploaia înghețată a lăsat în urmă o pojghiță lucioasă peste asfalt. Astfel, drumurile obișnuite s-au transformat într-un adevărat test de echilibru.

Pentru a evita căzăturile, oamenii s-au sprijinit unii de alții și s-au agățat de garduri, stâlpi sau orice obiect aflat în apropiere. Când au observat că nici mersul încet nu este suficient, au încercat variante improvizate, chiar dacă unele puteau fi riscante.

„Mai e zăpada de pe lângă și ne folosim de ea, este mai ușor să mergi prin zăpadă decât pe gheață. Cu chiu, cu vai ajungem”, a declarat o tânără pentru stirileprotv.ro.

Câți oameni au ajuns la spital din cauza poleiului din Cluj

Nu toți pietonii au avut noroc să scape fără urmări, iar pentru unii o simplă ieșire din casă s-a terminat la Urgențe. În urma căzăturilor provocate de polei, tot mai multe persoane ajung direct la spital, cu dureri puternice și traumatisme serioase. Medicii de la secția de ortopedie și traumatologie din Cluj-Napoca consultă zilnic, în medie, aproximativ 60 de pacienți. Cei mai mulți ajung la spital cu fracturi și luxații.

„Groaznic, e foarte alunecos și nu se vede gheața. Am picat de foarte multe ori deja. Mergând ca pinguinii de obicei”, a spus o fată.

Nici în trafic lucrurile nu au fost mai simple. Șoferii și motocicliștii au fost nevoiți să conducă mult mai prudent pentru a evita accidentele, chiar dacă drumurile au fost tratate cu material antiderapant. În plus, aceste condiții au afectat și livrările de mâncare, care au ajuns cu întârziere.

„Ajunge cu întârziere de 15–20 de minute, dar până la urmă ajunge, clienții trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, astea sunt condițiile”, a mai explicat un curier.

