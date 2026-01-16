Pe timpul iernii, condițiile meteo pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o măsură simplă de prevenție.

De ce devin ștergătoarele o problemă iarna

În sezonul rece, lamelele din cauciuc pot îngheța rapid pe suprafața parbrizului. Dacă ștergătoarele sunt pornite în această stare, există riscul ca lama să se rupă sau ca mecanismul să fie forțat.

În timp, aceste probleme pot duce la uzură prematură și la necesitatea înlocuirii complete a ștergătoarelor sau chiar a motorului acestora.

Avantajele ridicării ștergătoarelor în sezonul rece

Unul dintre principalele beneficii este prevenirea lipirii lamelelor de parbriz. Cauciucul înghețat își pierde elasticitatea, iar desprinderea forțată poate duce la crăpare sau rupere. Ridicarea ștergătoarelor reduce semnificativ acest risc și prelungește durata lor de viață.

Un alt avantaj important este curățarea mai rapidă a parbrizului. Cu ștergătoarele ridicate, accesul la suprafața sticlei este complet, iar îndepărtarea gheții sau a zăpezii devine mai ușoară. Astfel, timpul necesar pentru pregătirea mașinii înainte de plecare este redus.

De asemenea, această măsură protejează motorul și brațele ștergătoarelor. Mulți șoferi încearcă să folosească ștergătoarele pentru a înlătura zăpada groasă sau gheața, ceea ce poate duce la îndoirea brațelor sau la defectarea mecanismului intern.

Când este recomandat să ridici ștergătoarele

Ridicarea ștergătoarelor este indicată mai ales atunci când mașina este parcată afară și se anunță temperaturi negative, ploaie înghețată sau depuneri de gheață. În aceste situații, riscul de lipire a lamelelor de parbriz este ridicat.

Când nu este indicat acest obicei

Există și situații în care ridicarea ștergătoarelor nu este recomandată. În condiții de vânt puternic, brațele pot fi lovite sau pot reveni brusc pe parbriz, provocând daune.

De asemenea, ridicarea frecventă și incorectă poate afecta poziția lamei, ducând la ștergere neuniformă.

Cum să protejezi corect ștergătoarele

Brațele trebuie ridicate cu grijă, fără a forța mecanismul. Pentru protecție suplimentară, lamelele pot fi acoperite cu pungi de plastic sau materiale textile, prevenind lipirea de sticlă.

La coborâre, este important să eviți lovirea parbrizului, pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea cauciucului.