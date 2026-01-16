B1 Inregistrari!
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu

16 ian. 2026, 08:58
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Iarna nu cedează. România rămâne prinsă în mijlocul unui episod de iarnă severă. Potrivit celei mai recente actualizări publicate de meteorologii AccuWeather, vremea rece persistă până la sfârșitul lunii ianuarie, cu ninsori frecvente și temperaturi extrem de scăzute în mai multe regiuni ale țării.

Specialiștii avertizează că urmează aproape două săptămâni de frig continuu, cu valori termice negative atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții.

Iarna nu cedează. Unde se vor resimți cel mai puternic ninsorile și gerul

Cele mai afectate zone vor fi cele din nordul și nord-estul României, în special localitățile din Moldova. Conform prognozelor, aici sunt așteptate episoade zilnice de ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ.

Un exemplu este municipiul Iași, unde meteorologii estimează o succesiune neîntreruptă de zile cu precipitații sub formă de ninsoare.

Iarna nu cedează. Cât de mult vor scădea temperaturile

Datele analizate de AccuWeather indică faptul că minimele nocturne vor coborî frecvent sub -10 grade Celsius, iar în unele nopți se vor atinge valori de -15 grade.

La finalul acestei săptămâni, vremea rămâne deosebit de rece:

  • Vineri, sunt prognozate ninsori și temperaturi maxime în jurul valorii de -4 grade;

  • Și sâmbătă, ar fi așteptate niște ninsori, însă, gerul se intensifică, cu minime ce pot ajunge la -14 grade;

  • Duminică, iarna își păstrează caracterul dur, cu ninsori și valori termice extrem de scăzute, potrivit România TV.

Cum va evolua vremea la Iași în următoarele zile

Prognoza detaliată pentru Iași arată un șir aproape continuu de zile cu ninsoare și temperaturi negative:

  • 19 ianuarie – ninsoare, maxime de -8°C, minime de -15°C

  • 20 ianuarie – ninsoare, maxime de -4°C, minime de -10°C

  • 21 ianuarie – ninsoare, maxime de 2°C, minime de -6°C

  • 22 ianuarie – ninsoare, maxime de 0°C, minime de -4°C

  • 23 ianuarie – ninsoare, maxime de -3°C, minime de -7°C

  • 24 ianuarie – ninsoare, maxime de -5°C, minime de -11°C

  • 25 ianuarie – ninsoare, maxime de -9°C, minime de -13°C

  • 26 ianuarie – ninsoare, maxime de -10°C, minime de -15°C

  • 27 ianuarie – lapoviță și ninsoare, maxime de 2°C, minime de -3°C

Chiar și în ultimele zile ale lunii, temperaturile vor rămâne negative, semn că iarna nu dă semne de retragere.

Când se va încălzi vremea în România

Potrivit estimărilor actuale, nu sunt așteptate schimbări majore până la finalul lunii ianuarie. Meteorologii recomandă prudență, în special pentru șoferi, din cauza carosabilului alunecos și a vizibilității reduse.

