Salvamontiștii au transmis un apel către turiștii care vor să își petreacă timpul liber la munte, în drumeții. Una dintre cele mai frecvente situații de risc de Salvamont Brașov este întâlnirea cu câinii de la stână. Nu doar că aceștia pot deveni foarte agresivi, dar pot pune în pericol viața turiștilor.

Care sunt sfaturile oferite de Salvamon Brașov

Ce responsabilități are Salvamont Brașov

Aproape săptămânal, echipele de intervenție primesc apeluri de la persoane mușcate sau atacate de câinii ciobănești.

Aceste incidente ar putea fi evitate, însă drumeții trebuie să cunoască să aplice câteva reguli simple de siguranță.

Când te apropii de o stână, câinii își vor face imediat simțită prezența. Ei au rolul de a-și apăra turma de prădători, iar prezența ta este percepută ca o amenințare. Iată ce e de făcut:

Păstrează distanța și deviază de la traseu: Chiar dacă asta înseamnă să te abați de la drumul marcat, evită să te apropii de stână și de turmă. Ocolește zona larg, menținând o distanță sigură.

Nu hrăni și nu mângâia câinii: Oricât de blânzi ar părea, câinii de la stână nu sunt animale de companie. Orice tentativă de a-i atrage sau de a-i hrăni poate fi interpretată greșit și poate declanșa un comportament agresiv.

Păstrează-ți calmul și nu fugi: Dacă un câine se apropie de tine, nu alerga. Fuga îi activează instinctul de vânătoare. Oprește-te, rămâi calm și evită contactul vizual direct. Folosește-ți rucsacul sau o haină pentru a te proteja. Îndepărtează-te încet, fără mișcări bruște.

Cere ajutor la 112: În cazul în care situația scapă de sub control și ești mușcat, sună imediat la 112. Autoritățile competente, cum ar fi poliția sau jandarmeria, pot interveni pentru a gestiona incidentul.

Ciobanii sunt obligați să își supravegheze câinii, să îi țină departe de traseele turistice și să monteze panouri de avertizare vizibile.

Deși Salvamont Brașov avertizează asupra acestor pericole și oferă sfaturi, trebuie să știi că serviciile Salvamont nu au atribuții legale pentru a muta stânele sau a sancționa ciobanii. Rolul lor este de a preveni și de a oferi ajutor în caz de urgență.