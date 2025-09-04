Salvamontiștii au transmis un apel către turiștii care vor să își petreacă timpul liber la munte, în drumeții. Una dintre cele mai frecvente situații de risc semnalate de Salvamont Brașov este întâlnirea cu câinii de la stână. Nu doar că aceștia pot deveni foarte agresivi, dar pot pune în pericol viața turiștilor.
Aproape săptămânal, echipele de intervenție primesc apeluri de la persoane mușcate sau atacate de câinii ciobănești.
Aceste incidente ar putea fi evitate, însă drumeții trebuie să cunoască să aplice câteva reguli simple de siguranță.
Când te apropii de o stână, câinii își vor face imediat simțită prezența. Ei au rolul de a-și apăra turma de prădători, iar prezența ta este percepută ca o amenințare. Iată ce e de făcut:
Ciobanii sunt obligați să își supravegheze câinii, să îi țină departe de traseele turistice și să monteze panouri de avertizare vizibile.
Deși Salvamont Brașov avertizează asupra acestor pericole și oferă sfaturi, trebuie să știi că serviciile Salvamont nu au atribuții legale pentru a muta stânele sau a sancționa ciobanii. Rolul lor este de a preveni și de a oferi ajutor în caz de urgență.