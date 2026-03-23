Revenirea Shakirei pe scena din Spania marchează unul dintre cele mai așteptate momente ale industriei muzicale din acest an. Artista columbiană își va încheia turneul mondial cu o serie amplă de concerte programate la Madrid.

Shakira, din nou pe scena spaniolă

După o absență de mai mulți ani, revine în fața publicului spaniol, unde nu a mai susținut concerte din 2018. Evenimentele din Madrid marchează astfel o reconectare simbolică între artistă și o țară cu o semnificație personală importantă.

Organizatorii au anunțat deja șase spectacole programate în luna septembrie, însă autoritățile locale sugerează că numărul acestora ar putea crește, potrivit . Primarul capitalei a indicat posibilitatea extinderii seriei până la zece reprezentații, în funcție de cerere.

Cum va arăta spectacolul pregătit pentru Madrid

Organizatorii promit un eveniment de amploare, gândit să ofere o experiență spectaculoasă pentru zeci de mii de fani. Pentru aceste concerte, va fi construit un spațiu temporar special, cu o capacitate de aproximativ 50.000 de locuri.

„Într-o lume plină de incertitudini”, spectacolul ei „va celebra viața” și „cultura latino”, a declarat promotorul Pino Sagliocco. Concepția artistică pune accent pe energie, diversitate și conexiunea emoțională cu publicul.

Artista a confirmat la rândul său dimensiunea ambițioasă a proiectului, declarând: „Vom face lucrurile în stil mare”. Ea a subliniat totodată că are „o legătură indestructibilă cu Spania”.

Ce rol au aceste concerte în turneul mondial

Seria de spectacole din Madrid marchează finalul turneului „Las mujeres ya no lloran”, început în februarie 2025. Turneul a fost lansat după apariția albumului cu același nume, recompensat cu un premiu Grammy, relatează Digi24.

În ultimele luni, artista a atras sute de mii de spectatori la concerte organizate în diverse colțuri ale lumii. Un exemplu relevant este concertul gratuit din Mexic, unde aproximativ 400.000 de fani au participat la eveniment.

De asemenea, agenda include un pe celebra plajă Copacabana din Rio de Janeiro, programat la începutul lunii mai. Aceste apariții confirmă statutul global al artistei și capacitatea sa de a mobiliza public numeros.

Cum influențează trecutul recent această revenire

Revenirea în Spania are loc și după o perioadă marcată de schimbări personale și provocări juridice pentru artistă. În 2023, Shakira a ajuns la un acord cu autoritățile spaniole într-un dosar de fraudă fiscală. În urma înțelegerii, aceasta a acceptat plata unei amenzi considerabile pentru a evita un proces. Contextul adaugă o dimensiune suplimentară revenirii sale, într-un moment important al carierei.